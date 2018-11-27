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Песков прокомментировал слова Порошенко о безуспешной попытке поговорить с Путиным

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Песков прокомментировал слова Порошенко о безуспешной попытке поговорить с Путиным

Москва, 27 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Петр Порошенко не пытался связаться с главой российского государства после инцидента в Керченском проливе.

Ранее Порошенко заявил, что после задержания судов ВМС Украины в Керченском проливе пытался по телефону связаться с Путиным. Однако, по его словам, запрос остался без ответа. При этом в интервью украинским СМИ он добавил, что был вынужден обратиться к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, чтобы та дозвонилась до российского президента.

«Каких-либо телефонных контактов президентов не было», — сообщил РИА Новости Песков.

В минувшее воскресенье утром три украинских военных корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. Во вторник суд в Симферополе арестовал 12 из 24 украинских моряков, находившихся на борту кораблей ВМСУ. 

Ранее во вторник, как сообщал RT, Порошенко заявил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией. При этом он подчеркнул, что именно по этой причине было принято решение о введении военного положения.

Автор: Олеся Волкова
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