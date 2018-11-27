Кич Чен Ын готов допустить проверяющих на главный ядерный комплекс КНДР

Сеул, 27 ноября. Руководство КНДР готово допустит проверяющих на главный ядерный комплекс страны в Йонбене. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на высокопоставленного источника в дипломатических кругах.

Как сообщается, глава КНДР Ким Чен Ын готов пойти на такой шаг в рамках заключенных с США договоренностей по денуклиаризации Корейского полуострова.

«Я так понимаю, что Ким Чен Ын сказал президенту Муну (глава Южной Кореи. — Прим. ФАН) во время саммита в сентябре, что если США предпримут соответствующие шаги, то он готов не только закрыть ядерный комплекс в Йонбене, но и позволит его проверить», — сообщает «Ренхап» со ссылкой на источник.

Сообщается, что глава Южной Кореи Джэин Мун уже передал это сообщение своему американскому коллеге Дональду Трампу.