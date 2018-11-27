В США заявили о заинтересованности в восстановлении отношений с Россией

Вашингтон, 27 ноября. Вашингтон заинтересован в восстановлении отношений с Москвой, однако этому препятствуют действия президента РФ Владимира Путина, заявил председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Эд Ройс.

Ройс в интервью «Ленте.ру» отметил, что Соединенные Штаты вынуждены вводить санкции из-за агрессивных действий России, чтобы усилить давление на российского президента и его окружение.

«Он должен знать, что давление будет расти, пока он действует в своих интересах, а не в интересах российского народа», — заявил политик.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Киев назвал ситуацию актом военной агрессии и ввел военное положение в ряде регионов страны на 30 дней.





В понедельник Киев призывал Евросоюз ввести новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, сообщал RT. Президент Украины Петр Порошенко, в частности, заявил, что «главным приоритетом должно стать давление на Кремль».

Президент Польши Анджей Дуда уже выразил готовность ввести против России дополнительные санкции, «если будет международная инициатива». «Последствиями» для Москвы ранее также пригрозил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Отметим, в Германии не стали торопить события. Председатель комитета Бундестага по внешней политике, член партии «Христианско-демократический союз» Норберт Реттген сообщил журналистам, что вопросы ужесточения санкций в отношении России пока не обсуждаются. По его словам политикам необходимо «иметь полную ясность» о произошедшем.