Москва, 27 ноября. Отправивший украинские корабли на провокацию в Керченском проливе капитан Павел Рудь, за четыре года до этого едва не утопил ракетный катер, пытаясь показать мастер-класс по «скрытному передвижению».

Инцидент произошел в Одессе во время парада в честь дня ВМФ Украины, сообщает «Царьград». Неудачный маневр попал на видео.

На записи видно, что погода не благоприятствовала показательным выступлениям. В один момент судно начинает тонуть и подавать флажками сигнал о помощи. Комментатор при этом объявляет, что моряки передают флагами сообщение «Слава Украине».

По данным издания, именно Рудь отвал непосредственный приказ морякам на трех судах ВМСУ как можно более скрытно пройти через Керченский пролив.

В минувшее воскресенье утром три украинских военных корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу, сообщала «Газета.ру». При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, во вторник в Симферополе суд арестовал на два месяца 12 из 24 моряков ВМСУ, причастных к провокации. Позднее стало известно, что Керченский городской суд арестовал трех украинских моряков, которые были задержаны пограничной службой ФСБ в районе Керченского пролива и сейчас находятся в больнице.