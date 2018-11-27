Сирия: США установят наблюдательные пункты на сирийско-турецкой границе

Вашингтон, 27 ноября. США планируют установить наблюдательные пункты на сирийско-турецкой границе на северо-востоке Сирии. Об этом заявил представитель международной коалиции во главе с США полковник Шон Райан.

По его словам, американские военные создают наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии, чтобы отрезать пути отступления боевикам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

«Они могут пытаться бежать в Турцию через север. Эти наблюдательные посты предоставят дополнительную прозрачность и позволят лучше защищать Турцию от террористических элементов ИГ»1, — сказал Райан.

Он также добавил, что международная коалиция во главе с США предупредила Турцию о размещении наблюдательных пунктов на сирийско-турецкой границе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена провести масштабную операцию против курдов на севере Сирии. При этом накануне командование курдскими вооруженными формированиями сообщило, что американские военные начали устанавливать наблюдательные пункты на сирийско-турецкой границе для усиления присутствия США в северной Сирии и защиты курдских вооруженных формирований из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) от военных операций Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.