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Трамп обсудит с Путиным в Аргентине вопросы контроля над вооружениями

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Трамп обсудит с Путиным в Аргентине вопросы контроля над вооружениями

Вашингтон, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп планирует обсудить на двусторонних переговорах с российским коллегой Владимиром Путины в Аргентине вопросы безопасности и контроля над вооружениями, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, на саммите G20 в Аргентине Трамп и американская делегация будут «взаимодействовать с многими лидерами». Запланированы двусторонние встречи с российским президентом, а также с президентом Аргентины, премьер-министром Японии и канцлером Германии.

Повестку переговоров уточнил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, ожидается, что будут обсуждаться вопросы в сфере безопасности, а также контроля вооружений. Стороны также затронут региональные вопросы, включая ситуацию на Ближнем востоке.

Саммит G20 состоится в Аргентине. Открытие пройдет 30 ноября. Завершится саммит 1 декабря.

Автор: Олеся Волкова
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