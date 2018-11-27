Клинцевич надеется, что отказ Венгрии выдавать США россиян станет прецедентом

Москва, 27 ноября. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил надежду на то, что отказ Венгрии экстрагировать в США двух россиян станет международным прецедентом.

Таким образом, сенатор прокомментировал решение Венгрии не выдавать Соединенным Штатам Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего, которые подозреваются американскими властями в незаконной торговле оружия.

«Не знаю, чем руководствовалась Венгрии, отказав экстрадировать в США двух граждан России, подозреваемых американскими властями в незаконной торговле оружием, но в любом случае, хочется надеяться, что прецедент создан», — отметил он.

Клинцевич подчеркнул, что Вашингтону впервые дали понять, что его попытки распространить свою юрисдикцию на весь мир противоречат цивилизованным международным отношениям.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Будапешт отказался передавать США двух граждан РФ. В государственном департаменте США выразили разочарование и обвинили Венгрию в том, что она подрывает совместную работу силовых ведомств двух стран.