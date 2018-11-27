Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Помпео обсудит ситуацию на границе с Мексикой со своим новым мексиканским коллегой

202
0 Оставить комментарий

Помпео обсудит ситуацию на границе с Мексикой со своим новым мексиканским коллегой

Вашингтон, 27 ноября. Госсекретарь США Майк Помпео обсудит ситуацию на американо-мексиканской границе  с новым министром иностранных дел Мексики. Об этом сообщил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Они проведут полномасштабный разговор по вопросам, связанным с границей», ― сообщил Болтон​​​.

Как сообщается, Эбрард займет пост министра иностранных дел Мексики в эту субботу после вступления в должность нового мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Одной из проблем в отношениях США и Мексики являются сотни тысяч нелегальных мигрантов, которые пытаются незаконно попасть на территорию США через сухопутную границу между двумя государствами.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.