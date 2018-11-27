Помпео обсудит ситуацию на границе с Мексикой со своим новым мексиканским коллегой

Вашингтон, 27 ноября. Госсекретарь США Майк Помпео обсудит ситуацию на американо-мексиканской границе с новым министром иностранных дел Мексики. Об этом сообщил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Они проведут полномасштабный разговор по вопросам, связанным с границей», ― сообщил Болтон​​​.

Как сообщается, Эбрард займет пост министра иностранных дел Мексики в эту субботу после вступления в должность нового мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Одной из проблем в отношениях США и Мексики являются сотни тысяч нелегальных мигрантов, которые пытаются незаконно попасть на территорию США через сухопутную границу между двумя государствами.