Путин подписал закон о налоговых льготах для меценатов

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот для меценатов. Документ во вторник был опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет делать налоговые вычеты по НДФЛ в размере 30% от суммы дохода для граждан, которые финансируют объекты культуры, а также 100% вычет для юридических лиц.

Отметим, что в настоящее время налоговые вычеты для меценатов составляют не более 25% от суммы дохода. По информации министерства культуры, за четыре года после принятия закона о меценатстве, пожертвования выросли в 1,5 раза.

Как сообщает «Парламентская газета», закон о повышении суммы налогового вычета был одобрен Советом Федерации 23 ноября. Авторами поправок выступила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.