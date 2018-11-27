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Экономика

Козак обсудил ситуацию на рынке топлива с представителями независимых АЗС

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Козак обсудил ситуацию на рынке топлива с представителями независимых АЗС

Москва, 27 ноября. Вице-премьер России Дмитрий Козак обсудил с представителями независимых сетей АЗС и нефтетрейдеров ситуацию на розничном рынке нефтепродуктов. Об этом сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.

«Козак провел совещание о текущей ситуации на розничном рынке нефтепродуктов с участием представителей независимых сетей АЗС и нефтетрейдеров», — сказал Джус.

Как сообщается, встреча состоялась по инициативе Российского топливного союза.

Среди прочего, представители АЗС собирались обсудить ряд текущих проблем, включая свои предложения по стабилизации ситуации на топливном рынке и его развитию.

Напомним, что в ходе предыдущей встречи, состоявшейся 31 октября у Козака, Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ договорились о принятии ряда мер, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке.

Автор: Антон Зарубин
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