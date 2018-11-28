«Порошенко льет воду на мельницу «Северного потока — 2»: эксперт привел новый аргумент Европы в пользу газа из РФ

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова успокоила своих сограждан, заявив, что в случае остановки транзита российского газа через Украину запасов голубого топлива, которыми располагает София, хватит на 90-100 дней. Оснований беспокоиться, что потенциальное напряжение между Россией и Украиной может отразиться на Болгарии, нет, заявила чиновник.

Тем не менее сам факт, что обострение отношений между двумя государствами комментирует министр энергетики третьей страны, весьма примечателен. Украина по-прежнему остается ключевой транзитной страной для ряда стран Европы, импортирующих газ из России. В прошлом году объем этого транзита составил 94 миллиарда кубических метров.

Стоит отметить, что такие страны, как Болгария, Молдавия, Словакия и Венгрия, пока фактически находятся в полной зависимости от украинского маршрута поставок газа. Но всеми силами стремятся от нее освободиться — и такие шаги президента Украины Петра Порошенко, как недавняя провокация в Азовском море и последующее за ней введение военного положения, придают странам Старого Света стимул для диверсификации поставок.

«Порошенко льет воду на мельницу «Северного потока — 2», — заявил Федеральному агентству новостей генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Европейцев и раньше тяготила зависимость от украинского транзита, а нынешняя ситуация вызывает уже глубокую обеспокоенность».

Раньше европейские политики, как, например, канцлер Германии Ангела Меркель, могли говорить о важности сохранения украинского транзита, но на деле оказывали поддержку своим компаниям, реализующим «Северный поток — 2». Теперь же свои действия, направленные на поиск альтернативных путей доставки российского газа, они могут подкрепить и словесными аргументами, пояснил эксперт.

«Например, ссылками на обострение геополитической ситуации. Теперь эти доводы могут быть озвучены, в том числе и в общении с американцами, — добавил Правосудов. — И неважно, кого европейцы назовут виновником обострения ситуации: Москву или Киев. Важно, что решения по импорту газа они будут принимать в своих интересах».

Эти интересы европейских потребителей в данном случае совпадают с интересами России, резюмировал эксперт.