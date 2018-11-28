Сирия итоги за сутки на 28 ноября 06.00: «Тахрир аш-Шам» арестовала трех гражданских в Идлибе, при взрыве в Ракке пострадало несколько детей

Сирия, 28 ноября. «Тахрир аш-Шам» арестовала трех гражданских в Идлибе, при взрыве в Ракке пострадало несколько детей, САА отбила атаку радикалов в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме, обнаружили склад боеприпасов исламистов в Хомсе.

«Исламское государство»1: организовало теракт в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала трех мирных жителей Идлиба, ведет бои с САА в Алеппо, пыталась напасть на позиции САА в Хаме.

Курды: перебросили подкрепление к Хаджину, потеряли двух боевиков убитыми и одного раненным в Ракке.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по жилым районам Хаджина.

ВС Турции: атаковали позиции SDF в Алеппо.

Провинция Дамаск

Местный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Tania_Tania_C), что инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводили работы по уничтожению мин и боеприпасов боевиков в районе Аль-Кабун.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в пригород Дамаска, передавало информационное агентство Al-Manar News. Жители населенного пункта Афтрис, расположенного недалеко от сирийской столицы, получили 1,95 тонн продуктов питания.

Провинция Латакия

Боевики продолжают дестабилизировать ситуацию в горных районах провинции Латакия. Российские наблюдатели зафиксировали нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на севере региона. Об этом сообщалось в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Местный источник передавал в Telegram (@NRVR11), что в Туркоманских горах отмечались перестрелки между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Алеппо

В течение суток в регионе отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Местный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jawad_haidar) о перестрелках между боевиками «Тахрир аш-Шам» и правительственными войсками САР в районе населенного пункта Халса на юге региона. Также бои были зафиксированы недалеко от поселения Кафр Хамра в северной части провинции. Об этом сообщал военный Twitter-канал (@HalabTodayTV).

Радикальные исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам» атаковали местных жителей населенного пункта Аль-Баб, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

В конце дня турецкая артиллерия обстреляла позиции Демократических сил Сирии (SDF) на северо-востоке Алеппо. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Провинция Хомс

Правительственные войска САР обнаружили склады с оружием и боеприпасами радикальных исламистов в районе населенных пунктов Талльбиса и Аль-Фархания на севере провинции Хомс. Об этом писал на своей странице в социальной сети Facebook (@samatv.net) один из местных источников.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие доставили в восточную часть региона продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, жителям Хомса была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Провинция Дейр-эз-Зор

В район населенного пункта Хаджин в течение дня стягивались подкрепления Демократических сил Сирии (SDF). Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@EuphratesPost), что в Дейр-эз-Зор прибыло несколько курдских отрядов, ранее базировавшихся в провинции Алеппо.

ВВС международной коалиции продолжили наносить удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства» в Хаджине, писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency). Ранее под ударами сил возглавляемого США западного альянса погибло несколько десятков мирных жителей этой части региона.

В административный центр провинции прибыло 52 грузовика с гуманитарной помощью, передавал Twitter-канал (@Step_Agency).

Провинция Идлиб

Мирные жители продолжали покидать захваченные террористами территории провинции Идлиб через гуманитарный коридор, организованный сирийскими и российскими военнослужащими недалеко от аэродрома Абу-Духур на юго-востоке региона. Гражданские переходят в безопасные районы, находящиеся под контролем правительственных сил. Об этом в первой половине дня писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@tSrVl7rD4wF4jGu). Вечером Twitter-канал (@SyrianLionesss) передавал, что опасные зоны покинуло несколько десятков человек.

Одновременно с этим Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что боевики «Тахрир аш-Шам» напали на поселение Кафр Амим и арестовали трех мирных жителей.

На юге провинции Идлиб были зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам», передавал местный источник на своей странице в Twitter (@HalabTodayTV). По сведениям автора публикации, столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками отмечались в окрестностях поселений Хувейн, Ум Джалаль, Сукейк и Аль-Тах.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) проводят массовые задержания гражданских в северной части провинции. По сведениям автора публикации, курдские радикалы арестовали несколько мирных жителей поселения Айн Исса.

Неизвестные убили члена «демократических сил» в районе населенного пункта Аль-Машрафа на востоке региона, писал Twitter-канал (@soheb9933).

Недалеко от штаба SDF в административном центре провинции Ракка детонировало самодельное взрывное устройство, сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o). В результате происшествия пострадало несколько детей.

Позже в городе прогремел еще один взрыв. Местный Twitter-канал (@EuphratesPost) передавал, что причиной происшествия стало возгорание топлива. В это же время подконтрольные «Исламскому государству» каналы сообщали, что инцидент произошел в результате детонации заложенного террористами СВУ. Боевики ИГ1 заявили, что при взрыве были убиты два члена Демократических сил Сирии (SDF) и еще один боец курдского ополчения получил ранения. Данную информацию опубликовал военный источник в Twitter (@RisboLensky).

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) наносила минометные удары по позициям радикальных исламистов в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина на севере провинции Хама. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV).

Напомним, правительственные войска САР открыли огонь по расположениям незаконных вооруженных формирований в этой части региона после обстрелов боевиками города Мхарде. Перестрелки между САА и джихадистами отмечались также недалеко от Кафр Зеты, Мурека и Аль-Джанабры, передавал Twitter-канал (@RisboLensky).

Радикальные исламисты группировки «Хуррас ад-Дин» предприняли попытку атаковать расположения правительственных сил САР на северо-западе Хамы, сообщал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@radioshamfm). По сведениям автора публикации, Сирийская арабская армия (САА) отбила нападение боевиков, ликвидировала нескольких из них и захватила оружие джихадистов. Другой Twitter-канал (@RisboLensky) писал, что бойцы САА уничтожили, по меньшей мере, пятерых исламистов.

Ирак

Иракская армия проводит операцию по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1 в провинции Салах эд-Дин, передавало информационное агентство Iraqi News. Сообщалось, что ВВС Ирака нанесли ряд ударов по укрытиям «Исламского государства». В результате боевого вылета было уничтожено три тоннеля радикальных исламистов.

Также авиация ударила по позициям ИГ на западе провинции Анбар. По сведениям Iraqi News, иракские ВВС ликвидировали 13 членов террористической организации.

Одновременно с этим в Найнаве был задержан радикальный исламист, отвечавший за организацию поставок оружия ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)