«Жесточайший контроль за каждым кристаллом»: РФ претендует на лидерство в Кимберлийском процессе

Москва, 27 ноября. Россия и Ботсвана претендуют на лидерство в Кимберлийском процессе — системе по предотвращению попадания на рынок незаконно добываемых алмазов. Постоянный секретарь министерства полезных ископаемых Ботсваны Корнелиус Декоп считает, что в этом соперничестве должна уступить Россия, поскольку она уже возглавляла Кимберлийский процесс в 2005 году.

По мнению руководителя Геммологического центра МГУ Юрия Шелементьева, многие африканские страны участвуют в КП, однако в отличие от России они не могут гарантировать стопроцентную прозрачность добычи алмазов.

«У нас жесточайший контроль за каждым кристаллом, чего нет в тех же африканских странах. И когда Кимберлийский процесс возник, Россия даже не понимала, о чем идет речь»,— отметил он.

Эксперт отметил, что в свое время «кровавые алмазы» действительно часто попадали на рынок из охваченного гражданскими войнами юга Африки, однако современные технологии позволяют проследить происхождение ценных минералов, пишет «Экономика сегодня».