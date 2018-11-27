Девушка моряка ВМСУ пропала после рассказа о секретных инструкциях Киева

Киев, 27 ноября. Девушка одного из украинских моряков, задержанных в Керченском проливе из-за нарушения госграницы России, Андрея Артеменко перестала выходить на связь после того, как ее слова о секретных инструкциях ВМС Украины распространили СМИ.

Девушка передала журналистам разговор со своим молодым человеком, который перед выходом в море рассказал о данных ему и другим морякам распоряжениях командования. По ее словам, украинским военнослужащим было предписано в случае экстренной ситуации продолжать движение, несмотря на требования российских властей, и открывать огонь на поражение.

После того, как СМИ растиражировали эту информацию, девушка перестала выходить на связь. Как пишет украинское издание «Вести», ее слова могли навредить украинским военнослужащим, поскольку такое указание со стороны командования может подтверждать версию о перевозе киевскими катерами важного груза.

В свою очередь, Анатолий Артеменко посетовал, что его сын, который всю жизнь мечтал стать моряком, толком ничего не говорил о работе, отмахиваясь от расспросов отца. По его словам, молодой человек «прямо грезил морем», поэтому во второй раз заключил контракт на службу в ВМСУ.

«Что с ним и в каком он состоянии, мы не знаем. Позвонила какая-то женщина его гражданской супруге, сказала, что Артем ранен, и его увезли в больницу. Плачем всей семьей. Пытаемся дозвониться хоть куда-то…», – рассказал отец моряка.

Напомним, в минувшее воскресенье утром три украинских военных корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Во вторник в суде Симферополя решался вопрос об избрании меры пресечения задержанным украинским морякам. По решению суда, 12 из 24 украинских граждан арестованы на два месяца.