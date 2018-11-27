Рождественский пост 2018: три этапа и Новый год, что можно и нельзя есть, календарь питания

У православных христиан наступает Рождественский (Филиппов) пост, установленный в честь праздника Рождество Христово. Пост действует в том числе в Новый год.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост

Рождественский пост, который также называют Филиппов, в 2018 году начинается в среду, 28 ноября, и заканчивается в воскресенье, 6 января 2019 года с наступлением православного праздника Рождество Христово. Всего пост продолжается сорок дней и считается не слишком строгим.

Канун поста — вторник, 27 ноября — день памяти апостола Филиппа, поэтому пост также называют Филиппов (народное название — Филипповки).

Рождественский пост: история и правила

Рождественский пост был установлен на заре христианства, как способ подготовить тело и душу к одному из двух самых важных для христиан праздников — Рождеству Христову.

Для православных верующих, соблюдающих правила поста, в это время под полным запретом мясо, все мясные и молочные продукты, а также яйца. Но достаточно часто разрешены рыба и морепродукты, а также вино.

Напомним, пост — это не диета, а подготовка духа и тела к великому христианскому празднику. Перед началом поста следует посоветоваться с врачом и получить благословение духовного наставника. От строгостей поста освобождаются маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также больные, путешествующие и находящиеся в заключении.

Рождественский пост 2018/2019: три этапа и календарь питания по дням

Рождественский пост делится на три этапа:

Первый — с 28 ноября по 19 декабря (День памяти святителя Николая Чудотворца, Никола зимний);

Второй — с 20 декабря 2018 года по 1 января 2019 года;

Третий — со 2 по 6 января 2019 года.

Первый этап с 28 ноября по 19 декабря

В понедельники, среды и пятницы тем, кто строго постится, рекомендовано сухоядение — в пищу можно употреблять продукты, не прошедшую термическую обработку. Это фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, мед.

По вторникам и четвергам допускается горячая пища с растительным маслом — каши, постные супы, блюда из овощей и грибов.

По субботам и воскресеньям к горячей пище с маслом можно добавить рыбу и морепродукты, взрослым разрешается красное вино.

Во вторник, 4 декабря 2018 года, — отмечается праздник Введение во храм Богородицы, в этот день также разрешено красное вино.

Второй этап с 20 декабря 2018 года по 1 января 2019 года

Понедельники, среды, пятницы — сухоядение.

Вторники, четверги — горячая пища с растительным маслом.

Субботы и воскресенья к горячей пище с растительным маслом добавляется рыба и морепродукты.

После наступления Нового года 1 января разрешается красное вино.

Третий (строгий) этап со 2 по 6 января 2019 года

Понедельник, среда, пятница — сухоядение.

Вторник и четверг — горячая пища без масла.

Суббота, 5 января — горячая пища с растительным маслом.

В Сочельник (канун Рождества 6 января) — рекомендовано воздержание от пищи до появления на небе первой звезды.

После этого можно завершить пост (разговеться) специальным рождественским блюдом — сочивом — смесью зерен пшеницы с медом, изюмом и орехами. После разговения можно приступать к праздничной трапезе с мясными и молочными блюдами.

Рождественский пост и Новый год

В Новый год церковь советует соблюдать компромисс и не провоцировать ссор между постящимися и теми, кто привык к традиционным новогодним застольям. На столе советуют мирно совмещать как скоромные, так и постные блюда, чтобы все могли достойно, в согласии со своими убеждениями провести праздничную ночь в компании с близкими и друзьями.