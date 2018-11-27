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Нацбанк Украины признал неплатежеспособной «дочку» ВТБ

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Нацбанк Украины признал неплатежеспособной «дочку» ВТБ

Киев, 27 ноября. Национальный банк Украины признал неплатежеспособной «дочку» российского банка ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «ВТБ Банк» в категорию неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка», ― сообщает пресс-служба украинского нацбанка.

Как заявили в регуляторе, 97% вкладчиков банка получат свои вклады назад в полном объеме, так как их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тысяч гривен (примерно 7,1 тысяч долларов). Общий объем выплат вкладчикам составит около 942,7 миллионов гривен (33,5 миллионов долларов).

Ранее, 13 ноября, НБУ сообщал о «снижении объема ликвидности» у украинской «дочки» ВТБ, что дало ему повод отнести ее к категории «проблемных». Отметим, что российский банк стал объектом претензий со стороны бизнесмена Игоря Коломойского, который потребовал компенсаций за потерю активов в Крыму. В ВТБ действия украинских властей, поддержавших Коломойского, рассматривают как рейдерский захват украинской «дочки» банка.

Автор: Антон Зарубин
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