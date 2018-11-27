Керченский суд арестовал на два месяца трех раненых украинских моряков

Керчь, 27 ноября. Керченский городской суд арестовал трех украинских моряков, которые были задержаны пограничной службой ФСБ в районе Керченского пролива и сейчас находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении отмечается, что суд удовлетворил ходатайство главы следственного отдела УФСБ России по Крыму об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении трех граждан Украины, которые подозреваются в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские корабли осуществляли провокационные действия, а их экипажи игнорировали законные требования российских пограничников. Вечером три украинских судна были задержаны в районе Керченского пролива. Российские пограничники были вынуждены применить оружие для их принудительной остановки, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения и были доставлены в больницу города Керчь.

Ранее Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал 12 из 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны в Керченском проливе.