Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Керченский суд арестовал на два месяца трех раненых украинских моряков

60
0 Оставить комментарий

Керченский суд арестовал на два месяца трех раненых украинских моряков

Керчь, 27 ноября. Керченский городской суд арестовал трех украинских моряков, которые были задержаны пограничной службой ФСБ в районе Керченского пролива и сейчас находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении отмечается, что суд удовлетворил ходатайство главы следственного отдела УФСБ России по Крыму об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении трех граждан Украины, которые подозреваются в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские корабли осуществляли провокационные действия, а их экипажи игнорировали законные требования российских пограничников. Вечером три украинских судна были задержаны в районе Керченского пролива. Российские пограничники были вынуждены применить оружие для их принудительной остановки, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения и были доставлены в больницу города Керчь.

Ранее Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал 12 из 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны в Керченском проливе.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.