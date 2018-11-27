Сирия новости 27 ноября 22.30: САА отбила атаку радикалов в Хаме, курды потеряли двух боевиков при взрыве мины ИГ в Ракке

Сирия, 27 ноября. САА отбила атаку радикалов группировки «Хуррас ад-Дин» в Хаме, курды потеряли двух боевиков при взрыве мины ИГ1 в Ракке, ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по Хаджину. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Латакии, Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: организовало теракт в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала жителей Аль-Баба, пыталась напасть на позиции САА в Хаме.

Курды: потеряли двух боевиков убитыми и одного раненным в Ракке.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по жилым районам Хаджина.

Провинция Латакия

Боевики продолжают дестабилизировать ситуацию в горных районах провинции Латакия. Российские наблюдатели зафиксировали нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на севере региона. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Местный источник передает в Telegram (@NRVR11), что в Туркоманских горах отмечаются перестрелки между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Алеппо

Радикальные исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам» атаковали местных жителей населенного пункта Аль-Баб. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

На юге провинции Алеппо продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1 альянса, передает информационное агентство Al-Masdar News. Ранее боестолкновения отмечались в окрестностях поселения Халса.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства» в городе Хаджин на востоке провинции Дейр-эз-Зор, пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency). Ранее под ударами сил возглавляемого США западного альянса погибло несколько десятков мирных жителей этой части региона.

В административный центр провинции прибыло 52 грузовика с гуманитарной помощью, передает Twitter-канал (@Step_Agency).

Провинция Идлиб

Недалеко от города Сукейк зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами, пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV).

Местный Twitter-канал (@SyrianLionesss) сообщает, что мирные жители продолжают покидать захваченные террористами «Джебхат ан-Нусры» районы провинции Идлиб через переход недалеко от аэродрома Абу-Духур. По сведениям автора публикации, на подконтрольные сирийской армии территории за прошедшие сутки перешло несколько десятков человек.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка прогремел взрыв. Один из местных источников передает на своей странице в социальной сети Twitter (@EuphratesPost), что причиной происшествия стало возгорание топлива. В это же время подконтрольные «Исламскому государству» каналы сообщают, что инцидент произошел в результате детонации заложенного террористами СВУ. Боевики ИГ заявляют, что при взрыве были убиты два члена Демократических сил Сирии (SDF) и еще один боец курдского ополчения получил ранения. Данную информацию опубликовал военный источник в Twitter (@RisboLensky).

Провинция Хама

Радикальные исламисты группировки «Хуррас ад-Дин» предприняли попытку атаковать расположения правительственных сил САР на северо-западе провинции Хама, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@radioshamfm). По сведениям автора публикации, Сирийская арабская армия (САА) отбила нападение боевиков, ликвидировала нескольких из них и захватила оружие джихадистов. Другой Twitter-канал (@RisboLensky) пишет, что бойцы САА уничтожили, по меньшей мере, пятерых исламистов.

Одновременно с этим войска Башара Асада продолжают вести обстрел укрепрайонов террористов в окрестностях города Аль-Латамина. Об этом сообщает источник в Twitter (@CombatChris1).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)