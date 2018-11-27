Что-то пошло не так: оперный певец рассказал о полученной на сцене театра Екатеринбурга травме

Екатеринбург, 27 ноября. Башкирский оперный певец Ильгам Валиев получил травму лица во время спектакля «Кармен» на сцене Екатеринбургского академического театра оперы и балета.

О случившемся артист из Уфы рассказал подписчикам в социальной сети Facebook. По его словам, он получил травму во время постановочной драки, несмотря на то, что все трюки отрабатывались каскадерами и были доведены до автоматизма.

«В этот раз что-то пошло не так, я получил травму, повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губа. В антракте была оказана врачебная помощь и дальше я доработал раненным», — написал он.

Оперный певец поблагодарил врача театра за оперативно оказанную ему помощь и рассказал, что после спектакля обратился к медикам местной больницы, которые наложили ему швы. На полное восстановление артисту потребуется две недели, передает «Пятый канал».

Ранее бессменный солист «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал о «проклятии», которое преследует коллектив на протяжении многих лет. Состав группы менялся два раза, и оба из них коснулись одной и той же позиции — места так называемого «маленького Иванушки».