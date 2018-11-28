«Кормят нас гадостью»: в Госдуме призвали усилить контроль за тушенкой и сгущенкой

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев призвал усилить контроль над суррогатами молочных и мясных продуктов. В интервью Федеральному агентству новостей он выступил с критикой товаров, которые маскируют под качественные консервы с помощью надписей «сгущенка» и «тушенка», используемых вместо «тушеная говядина» и «сгущенное молоко».

По словам депутата, недобросовестные производители специально вводят покупателя в заблуждение.

«Зачастую производители используют исторические бренды, чтобы продавать свою некачественную продукцию. Бывает, что она содержит даже запрещенные или вредные ингредиенты», — отметил парламентарий.

По словам Свищева, сегодня недобросовестные производители в России сталкиваются со множеством прописанных законодательно ограничений, которые устанавливаются надзорными органами РФ, — но находят способы обойти запреты.

«Это отражается на качестве продукта, а зачастую и на здоровье людей. Не реагировать на это нельзя», — уверен собеседник ФАН.

По мнению парламентария, важно приучить российского покупателя смотреть на этикетку.

«Надо брать ГОСТ: он более четко и жестко контролируется, — поясняет Свищев. — ТУ (технические условия) каждый производитель разрабатывает под свои собственные стандарты, это разрешено законом».

Неоднозначным вопросом является само по себе использование таких исторически сложившихся в нашей стране брендов, как «сгущенка» или «тушенка», отмечает Свищев.

«Мы привыкли, что тушенка должна быть высокого качества. Но под видом раскрученного бренда туда засовывают разную гадость: хвосты, кишки — лишь бы продать. Опускают цены и кормят нас какой-то гадостью», — возмущается депутат.

Часто граждане покупаются на привычные названия товаров, не обращая внимания на состав продукта.

«Нашего покупателя обманывают на доверии. Это надо пресекать и контролировать», — резюмировал Дмитрий Свищев.

Стоит отметить, что сама по себе надпись «ГОСТ» на упаковке мало о чем говорит. Скажем, ГОСТ 5284-84 (консервы мясные «Говядина тушеная») и ГОСТ 697-84 (консервы мясные «Свинина тушеная») шесть лет назад утратили силу в РФ, и производители соблюдать их не обязаны. А упаковка все стерпит, считают они.

Что касается вареного сгущенного молока с сахаром, то стандарт на него (ГОСТ 33921-2016) действует уже больше года. Однако это уже не советский ГОСТ 2903-78 (молоко цельное сгущенное с сахаром), утративший силу в 2011 году. Разница между новым и старым стандартами бросается в глаза, как только изучаешь указанные в них требования к составу сгущенки.

В ГОСТе на советскую сгущенку было строго указано: «Для приготовления продукта должны применяться следующие сырье и материалы...» — и далее шел список, включавший молоко коровье, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное, а также пахту, сахар-песок, сахар-рафинад и сахар молочный (все — строго определенного качества). Допускалось также применять кислоту аскорбиновую, кислоту сорбиновую плюс два вида солей натрия.

В новом ГОСТе, изданном в 2016 году, в разделе «Требования к сырью» формулировки куда более либеральные: «Для изготовления продуктов применяют следующее сырье…». И вот там уже — и стабилизаторы, и регуляторы кислотности, и всевозможные виды солей натрия-кальция (28 наименований пищевых добавок!), и даже... питьевая вода.