Переброска Су-27 с помощью вертолета Ми-26 в Петербурге попала на видео

Санкт-Петербург, 27 ноября. В Сети опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлена операция по переброске истребителя Су-27 с помощью вертолета Ми-26.

На кадрах можно увидеть, как тяжелый транспортный вертолет Ми-26 летает над Петербургом с 15-тонным истребителем Су-27, который подвешен та тросах. Вертолет вылетел с аэродрома Левашово и прибыл в Пушкин, где забрал истребитель Су-27. После этого вертолет доставил истребитель на территорию военно-исторического парка «Патриот», который расположен в Кронштадте. Длина маршрута составила 60 километров.

Как пояснил глава пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов, перевозка нестандартных грузов на сцепке является одной из самых сложнейших задач для экипажей вертолетов. По его словам, истребитель Су-27 займет свое место в филиале военно-исторического парка «Патриот» в Кронштадте, передает «МИР24».