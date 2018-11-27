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Переброска Су-27 с помощью вертолета Ми-26 в Петербурге попала на видео

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Переброска Су-27 с помощью вертолета Ми-26 в Петербурге попала на видео

Санкт-Петербург, 27 ноября. В Сети опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлена операция по переброске истребителя Су-27 с помощью вертолета Ми-26.

На кадрах можно увидеть, как тяжелый транспортный вертолет Ми-26 летает над Петербургом с 15-тонным истребителем Су-27, который  подвешен та тросах. Вертолет вылетел с аэродрома Левашово и прибыл в Пушкин, где забрал истребитель Су-27. После этого вертолет доставил истребитель на территорию военно-исторического парка «Патриот», который расположен в Кронштадте. Длина маршрута составила 60 километров.

Как пояснил глава пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов, перевозка нестандартных грузов на сцепке является одной из самых сложнейших задач для экипажей вертолетов. По его словам, истребитель Су-27 займет свое место в филиале военно-исторического парка «Патриот» в Кронштадте, передает «МИР24».

Автор: Артем Никулин
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