Киев осознанно рисковал жизнями украинских моряков в Азове — Лавров

Москва, 27 ноября. Киев осознанно подверг риску жизни моряков, находившихся на кораблях военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые незаконно нарушили границу России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с германским коллегой Хайко Маасом.

Министры провели во вторник переговоры, в ходе которых обсудили произошедшее в Керченском проливе в воскресенье. Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что провокационные действия украинской стороны были спланированы властями в нарушение норм международного права.

«Киев осознанно создал угрозы и риски для безопасного движения судов по акватории Черного моря, для жизни членов экипажей кораблей ВМС Украины», — говорится в сообщении МИД РФ.

При этом Лавров призвал Берлин повлиять на украинские власти для того, чтобы предотвратить повторение подобных провокаций в угоду внутриполитической конъюнктуре.

Напомним, в минувшее воскресенье утром три украинских военных корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Во вторник в суде Симферополя решался вопрос об избрании меры пресечения задержанным украинским морякам. По решению суда, 12 из 24 украинских граждан арестованы на два месяца.