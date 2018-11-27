Саудовский принц прибыл в Тунис для поднятия пошатнувшейся репутации

Тунис, 27 ноября. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд совершил визит в Тунис, чтобы подправить репутацию, пошатнувшуюся после жесткого убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Как сообщает SalamNews, население Туниса выступали против визита принца в страну, однако, несмотря на взрывоопасную ситуацию, приезд высокого гостя все же состоялся. По информации издания, власти Саудовской Аравии пообещали Тунису 2 млрд долларов и скидки на нефть, если член королевской семьи будет принят в североафриканской республике. Граждане Туниса, недовольные вмешательством Эр-Рияда в йеменскую гражданскую войну и скандалом с убийством Хашукджи, тем временем выходят на улицы с плакатами, требовали отменить мероприятие.

Главный редактор Русской службы радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян полагает, что в конечном итоге победят деньги.

«В этом мире продается все за деньги — от таланта до ботинок. Политика, тем более глобальная, ничем от этого не отличается. Иногда делаются такие предложения, от которых нельзя отказаться. Принцу Саудовской Аравии необходимо поднимать свой престиж», — пояснила Гаспарян изданию «Слово и дело».

Напомним, что обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал второго октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что журналист погиб в результате драки с сотрудниками консульства. Генеральный прокурор страны сообщил, что по делу об убийстве Хашукджи были задержаны 18 человек.

Как сообщали СМИ, журналист был убит во время жестоких пыток, которые проходили прямо в генконсульстве. После этого его тело было расчленено и вывезено из здания диппредставительства.