Солист «Иванушек» рассказал о «проклятии» группы

Москва, 27 ноября. Бессменный солист «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал о «проклятии», которое преследует коллектив на протяжении многих лет.

Поклонники известного музыкального проекта убеждены, что место так называемого «маленького Иванушки» невезучее. Состав группы менялся два раза, и оба из них коснулись одной и той же позиции.

Андреев прокомментировал суждения фанатов о злом роке, преследующем группу.

«Это все очень печально, но я к этому отношусь как к случайности», — цитирует певца «МИР24».

По его словам, весь коллектив в свое время переживал за Игоря Сорина, просил его не оставлять группу и даже предлагал ему записать сольный альбом, однако место в рядах «Иванушек» все же опустело.

«Он был очень ранимый человек. Видимо, ему что-то пообещали. Мол, у тебя будет все замечательно, мы сделаем шоу с музыкантами, с балетом. Но, скорее всего, все эти обещания ушли в воздух. А потом был несчастный случай и его гибель», — добавил Андреев.

При этом солист добавил, что Олег Яковлев покинул коллектив из-за болезни, которая не позволила ему более выходить на сцену. Напомним, в 2017 году музыкант скончался в Москве.

Андреев выразил надежду, что с коллективом все будет в порядке, они не планируют заканчивать карьеру, а Кирилл Туриченко, который занял освободившееся в группе место, уже шестой год бессменно выходит с «Иванушками» на сцену.

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