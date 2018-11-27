Закат Андрея Малахова: названа ошибка, погубившая карьеру успешного телеведущего

Похоже, телевизионная карьера популярнейшего телеведущего Андрея Малахова, как говорится, не вылезающего из телевизора с 1990-х годов, близится к закату. После нескольких безобразных сцен на его шоу «Прямой эфир» с драками и другими скандальными выходками зазвучали вполне серьезные предложения закрыть подобные передачи и вообще постараться переформатировать зрительские вкусы во что-нибудь более интеллектуальное и достойное.

После того, как в популярном шоу Андрея Малахова на ВГТРК произошло несколько возмутительных эпизодов — вплоть до кровавой драки во время выпуска про фрика Гогена Солнцева, — в России заговорили, что таким программам не место в эфире госканалов, а от ведущих, делающих ставку на самые низменные страсти, пора избавляться.

Возмутились и телезрители, и общественники, затем дело дошло и до депутатов Госдумы.

Застрельщиком кампании по очищению российского ТВ стал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. Он рассказал Федеральному агентству новостей, почему подобным низкопробным шоу в духе худших образчиков 1990-х годов не место в федеральном эфире.

«Ну что ж, похоже, мы наблюдаем закат Андрея Малахова, — отметил Манукян в беседе с корреспондентом ФАН. — Я уже не первый раз затрагиваю тему федерального ТВ и шоу, которые показывают на главных каналах в прайм-тайм. Однако раньше я и представить себе не мог, до какой степени дойдет деградация телевизионных шоу. Недавние инциденты на программе «Прямой эфир» с Малаховым говорят нам, что главный федеральный канал страны со своим главным вечерним шоу по будням внезапно нащупал дно, от которого повеяло нагиевскими «Окнами» 90-х».

Однако, отметил Манукян, ведущий популярной, но чрезвычайно скандальной программы «Окна» Дмитрий Нагиев позже полностью поменял имидж и отошел от подобных образов, а вот Малахов — наоборот: от вполне интеллигентной роли скатывается к самой низкопробной скандальности.

«Такому формату точно не место на канале, который финансируется из бюджета страны, — говорил член экспертного совета при Госдуме. — Пусть подобное показывают на частных каналах».

И судя по тому, что голос общественности был услышан, меры будут приняты, надеется Манукян. По мнению блогера, потакание самым низменным вкусам телезрителей стало самой большой и, видимо, фатальной ошибкой Малахова.

«Приятно было узнать, что мое предложение о необходимости закрытия этого шоу и совет в целом отказаться от данного формата на федеральных каналах встретили поддержку ряда депутатов Госдумы. Мое предложение уже поддержали Николай Земцов, Олег Нилов, Олег Шерин и Сергей Гаврилов. Просто запомните эти фамилии. Эти депутаты проявили принципиальность и открыто заявляют, что подобным передачам на главном федеральном канале страны не место. На мой взгляд, пришло время телевизионным руководителям принять соответствующие решения, невзирая на рейтинги», — говорит Вадим Манукян.

Отметим, что по следам этого скандала депутат Госдумы Николай Земцов уже направил письмо руководству ВГТРК, в котором раскритиковал скандальный эфир на шоу Малахова и задал вопрос об источниках финансирования телеканала.

Депутат подчеркнул, что ему приходилось в свое время работать на Гостелерадио СССР, и в то время, несмотря на идеологическое давление, телеэфир отличался «высоким интеллектуальным, культурным и творческим потенциалом». Сегодня воспитательная роль телевидения во многом утрачена из-за таких низкопробных шоу, считает депутат.

Все это говорит нам, что, вероятно, эпоха Андрея Малахова как неизменного ведущего самых известных и рейтинговых шоу на современном ТВ близится к завершению, как бы ни сокрушались по этому поводу его поклонники.