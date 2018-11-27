В США назвали «Буратино» и «Солнцепек» одними из самых страшных видов российского оружия

Москва, 27 ноября. Российская огнеметная система залпового огня ТОС-1 «Буратино» и ее модернизированная версия «Солнцепек» являются одними из самых ужасающих видов современного оружия. Об этом пишет эксперт американского аналитического журнала The National Interest Чарли Гао.

Автор отмечает, что «Буратино» является эволюцией огнеметов, которые начали активно использоваться во времена Второй мировой войны. Однако именно российским инженерам удалось придумать и реализовать способ доставки зажигательной смеси с помощью реактивных снарядов.

Огнеметная система «Буратино» реализована на базе танка Т-72. Пусковая установка может поворачиваться на 360 градусов, что значительно упрощает наведение. При этом система обладает высокой скорострельностью и точность.

«Это ключевое преимущество «Буратино» перед традиционными реактивными системами залпового огня (РСЗО), оснащенными термобарическими или зажигательными ракетами», — отмечает автор.

Эксперт также обратил внимание на ТОС-1А «Солнцепек», которая является модернизированной версией «Буратино». «Солнцепек» использует реактивные снаряды, которые обладают большим радиусом действия. Кроме того, пусковая установка «Солнцепек» лучше защищена по сравнению с «Буратино». Гао также добавил, что эффективность «Буратино» была продемонстрирована и доказана еще во время первого боевого применения в 1988 году в Афганистане. По его словам, взрывная мощь термобарических снарядов «Буратино» почти в два раза превысила взрывную силу снарядов реактивных систем залпового огня «Град».

Гао отмечает, что эти особенности делают «Буратино» и «Солнцепек» одними из самых страшных видов современного российского оружия.