ДНР: Украина может начать военные действия в Донбассе в любую минуту

Донецк, 27 ноября. Руководство Донецкой народной республики не исключает, что украинские силовики могут в любую минуту начать активные военные действия в Донбассе. Об этом во вторник заявил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Ситуация вдоль всей линии соприкосновения остается стабильно напряженной, активизация боевых действий со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) может начаться в любую минуту», — отметил он.

Якубов обратил внимание на то, что украинская армия в последние дни увеличила интенсивность обстрела территории ДНР из минометов. По его словам, Киев пытается спровоцировать защитников ДНР на ответный огонь, чтобы организовать полномасштабное наступление, пишет Донецкое агентство новостей.

Напомним, что комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе «Минск-2» был принят в феврале 2015 года. Он предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло почти четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.