Сирия: тела более 500 человек извлечены из массового захоронения на окраине Ракки

Дамаск, 27 ноября. Тела 516 сирийцев извлекли из массового захоронения, которое обнаружили на окраине города Ракка. Все они стали жертвами налетов на город авиации международной коалиции во главе с США.

Захоронение в предместье Ракки, по оценкам специалистов, является крупнейшим из девяти обнаруженных глубоких траншей, где были закопаны тела погибших в ходе боевых действий горожан, передает газета «Ад-Дияр». Как сообщило издание, среди более 500 извлеченных из массового захоронения сирийцев было много женщин и детей, все они погибли при авиаударе коалиции под эгидой США.

Ракку, выступавшую главным форпостом террористов группировки ИГ1 (запрещена в РФ) в Сирии, освободили от контроля вооруженных бандформирований в октябре прошлого года. Во время массированных налетов во время операции разрушили около 80% домов и построек.

Стоит отметить, что то же издание ранее сообщало, что с 2017 года в массовых захоронениях в Ракке нашли тела 4 тысяч человек, однако сотни остаются погребенными под завалами разрушенных строений.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ на территории страны были разбиты при содействии российских военных, в то время как коалиция во главе с США незаконно присутствует в Сирии с 2014 года под предлогом борьбы с терроризмом, действуя без согласия и координации с властями государства и резолюцией СБ ООН.

Ранее стало известно, что сирийская правительственная армия отразила атаку боевиков на свои позиции в провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.