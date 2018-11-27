Донбасс сегодня: обострение на всех фронтах ДНР и ЛНР, «Молот» снова косит ряды ВСУ

Донбасс, 27 ноября. Возросло количество и интенсивность обстрелов территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. Украинские СМИ сообщили о топливном кризисе в республиках. Украинская армия продолжает нести потери из-за минометов украинского производства. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По всей протяженности линии разграничения фиксируется увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны украинских войск, а также увеличение количества применяемых боеприпасов. В Донецкой народной республике на всех ключевых направлениях обороны ВСУ применяли тяжелые минометы, БТР и БМП, а также гранатометы различного типа, нарушив режим перемирия 18 раз.

В зоне поражения оказались 14 городов и поселков ДНР. Всего по населенным пунктам республики выпущено более 320 снарядов, мин и гранат. В Луганской народной республике также отмечено увеличение количества и интенсивности обстрелов. По шести поселкам киевские силовики били из 120-мм минометов, автоматических гранатометов и вооружения БМП.

ВСУ минируют жилой сектор

На западных границах ЛНР украинские войска в занятом ими поселке Вольный минируют жилой сектор, где располагаются дома местных жителей, сообщает оперативное командование ЛНР. Военнослужащие 14-й механизированной бригады украинской армии выполняют задачу по восстановлению минных заграждений с целью актуализировать карты минных полей.

В сообщении луганчан отмечается, что разметка и старые минные заграждения никак не наносились на карты местности, что привело теперь к ситуации двойного минирования, в том числе и в жилом секторе.

«Молот» снова косит ряды ВСУ

ВСУ продолжают нести потери из-за использования миномета «Молот» украинской разработки. Несмотря на то, что этот миномет преследуют трагедии, которые унесли уже десятки жизней украинских солдат, его продолжают использовать в украинской армии.

В 72-й механизированной бригаде двое бойцов получили ранения при выполнении учебных стрельб из миномета «Молот», сообщает оперативное командование Луганской народной республики. Раненые в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

«Топливный кризис» в Донбассе

Украинские СМИ во вторник со ссылкой на сообщения пользователей в социальных сетях опубликовали информацию о «подорожании топлива в ДНР и ЛНР», а также о том, что якобы наблюдается дефицит некоторых марок бензина на автозаправочных станциях.

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, разбирался с ситуацией. Отметим, с 1 ноября текущего года власти республик пошли на беспрецедентный шаг: стоимость дизтоплива и бензина были существенно снижены для потребителя. К примеру, в Донецкой народной республике самый ходовой бензин А-95 упал в цене с 52 до 48 рублей за литр.

Вечером 27 ноября топливо на всех заправках Донецка присутствует в полном ассортименте, различные марки бензина доступны за наличный расчет, несмотря на информацию украинских СМИ о безналичном отпуске бензина.

Что касается цен — они неизменны с 1 ноября. А-95 стоит все те же 48 рублей за литр. В Луганске, по сообщениям коллег, ситуация тоже стабильная: ни повышения цен, ни дефицита топлива не наблюдается.

Таким образом, мы наблюдаем очередную фейковую кампанию в украинских медиа, предположительно начатую теми киевскими журналистами, которые выступили в комментариях в качестве «жителей Донецка».