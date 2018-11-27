Уральские журналисты ждут извинений от депутата, назвавшего их «бестолочами»

Екатеринбург, 27 ноября. Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников («Справедливая Россия») оказался в центре скандала после того, как обрушился с критикой на журналистов.

Инцидент произошел во время обсуждения в парламенте возможности покупки эфирного времени и места в печатных СМИ. Колесников взял слово и заявил, что это журналисты должны выстраиваться в очередь к депутатам, а не наоборот, а также назвал всех сотрудников СМИ «бестолочами», пишет «ФедералПресс».

«Не мы для журналистов, они для нас. Нормально организуйте все, и пусть они сами в очередь выстраиваются, а потом проверяйте, что они пишут. С ними нужно быть жестче. Это как с женщинами — чем строже мы с ними, тем больше мы им нравимся», — отметил он.

На данный выпад уже успел отреагировать Свердловский Союз журналистов. Председатель организации Александр Левин отметил, что все профессиональное сообщество Екатеринбурга теперь ждет извинения от депутата Колесникова. По его словам, в России конституцией закреплено право на свободу слова, однако, прежде чем что-либо сказать, сперва лучше подумать.