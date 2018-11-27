Подковать блоху и жениться: чем порадует россиян Тула — новогодняя столица России

Приближается Новый год, а значит — самое время вспомнить недавнюю, но уже полюбившуюся традицию. Напомним, для популяризации всех видов туризма последние несколько лет при поддержке министерства культуры РФ в нашей стране проводится конкурс новогодних столиц России. Каждый год эксперты выбирают город, который становится символом праздника. В этом году новогодней столицей России стала Тула — город оружейников, умельца-Левши и, конечно, тульских самоваров и пряников.

В январе 2018 года глава предыдущей новогодней столицы, Ханты-Мансийска, передал символ проекта — хрустальную снежинку — заместителю главы администрации Тулы Надежде Токовой. И вот теперь Тула, буквально переполненная достопримечательностями, готовится доказать, что не зря является центром притяжения для туристов не только из России, но и из других стран. Как подковать блоху, поесть пряников и жениться в Туле — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Когда имеет смысл посетить Тулу: главные места праздника

Основные новогодние мероприятия пройдут в Туле с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года. Центром праздника станет исторический центр Тулы — главная площадь, Казанская набережная вдоль реки Упы и Тульский кремль. Ждут гостей и резиденция Деда Мороза, и Музей оружия, и резиденция Левши, и знаменитые усадьбы в Тульской области — художника Василия Поленова «Поленово» и писателя Льва Толстого «Ясная поляна».

Празднование в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» охватит весь город, тульские парки, почти все федеральные, областные и муниципальные учреждения культуры.

Старт празднику будет тождественно дан 7 декабря. Подробнее с программой празднования можно познакомиться на сайте проекта, отметим, что завершится этот день грандиозным фейерверком.

Как добраться до Тулы

Тула расположена в 175 километрах от Москвы. Из столицы добраться до Тулы можно на автомобиле, автобусе или на электричке с Курского вокзала, время в пути составит 2,5–3,5 часа. Из других городов в столицу оружейников можно добраться на поезде — Тула является крупным железнодорожным узлом.

Через город также проходят шоссе Москва — Симферополь и Калуга — Рязань.

Что посетить в Туле в новогодние дни

Начать имеет смысл с Тульского кремля, тем более что там по выходным будет вести прием главный новогодний волшебник — Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой.

Тульский кремль (ул. Менделеевская, д. 2) — это памятник XVI века, здесь писались важнейшие страницы истории России. Кремль пережил осаду хана Гирея, видел Лжедмитрия I и многих других заметных исторических личностей…

Резиденция Деда Мороза будет работать в Тульском кремле каждые выходные — с пятницы по воскресенье. При этом часы работы музея не изменятся, посетить Кремль можно будет каждый выходной день.

Здесь же, на территории Тульского кремля, в течение всего праздничного месяца будет работать большая новогодняя и рождественская ярмарка, на которой, конечно, не обойдется без тульских самоваров и знаменитых тульских печатных пряников, которых можно будет поесть вволю.

В гости к Левше

Тула знаменита своими искусными мастерами, из которых самый известный — герой рассказа Николая Лескова «Левша», который «подковал блоху». В связи с избранием Тулы новогодней столицей России 14 декабря в 16.00 состоится открытие резиденции Левши, где попробовать подковать эту самую блоху сможет каждый желающий.

Навестив Левшу, можно будет узнать секреты тульских мастеров, познакомиться с местными ремеслами и промыслами и самим попробовать себя в кузнечном и столярном деле. Левша расскажет о традициях мастеровой Тулы, раздует кузню, покажет, как плотничали и столярничали на Руси.

Браки совершаются…в Туле

Новогодняя столица России открывает двери загсов для влюбленных со всей России — под Новый год, в период с 7 по 31 декабря, заключить брак в Туле смогут все желающие, вне зависимости от места постоянной регистрации.

Свадебное торжество в канун Нового года станет самым ярким и запоминающимся событием в жизни молодой семьи, считают организаторы. Ведь молодоженов придут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка, да и весь антураж свадьбы будет по-настоящему новогодним.

Для того, чтобы заключить брак в Туле буквально под звон новогодних курантов, необходимо подать заявление о регистрации на указанный период. Оно подается за месяц до предполагаемого дня свадьбы.

Подробнее о том, как провести в Туле новогодние праздники и почему именно этот город был избран новогодней столицей России, можно узнать на сайте проекта.