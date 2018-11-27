Король Малайзии и «Мисс Москва - 2015» готовятся к рождению наследника

Москва, 27 ноября. Король Малайзии Мухаммад V женился на 25-летней россиянке Оксане Воеводиной, которая является победительницей конкурса «Мисс Москва — 2015». Церемония бракосочетания состоялась 22 ноября в Подмосковье.

Оксана и Мухаммад познакомились полтора года назад в Европе. После этого король регулярно навещал будущую супругу в России. До свадьбы Воеводина приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.

Как пояснила пресс-секретарь Воеводиной Мария Шахова, в настоящее время самым главным вопросом для молодоженов — появление на свет наследника. После свадьбы Оксана и Мухаммад отправились в Германию для прохождения медицинского обследования.

«Они сейчас в Германии на лечении. Подробности, извините, мы не даем», — сообщила Шахова в комментарии «КП».

Стоит отметить, что король Мохаммад V ранее уже был женат, до свадьбы с Оксаной Воеводиной он был в разводе более десяти лет.