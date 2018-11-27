Суд в Крыму арестовал 12 нарушивших границу РФ моряков ВМСУ на два месяца

Симферополь, 27 ноября. Суд в крымском Симферополе арестовал на два месяца 12 из 24 моряков военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые незаконно вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу РФ.

Под арест по решению суда помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, передает ТАСС.

При этом Роман Мокрюк, который, по его словам, был командиром бронекатера ВМСУ «Бердянск» в звании лейтенанта, арестован вместе с остальными членами экипажа.

«Суд постановил, ходатайство о заключении под стражу подлежит удовлетворению. Назначить меру пресечения на 1 месяц 29 дней — до 25 января 2019 года», — рассказал судья Андрей Долгополов.

Напомним, задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые в воскресенье утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ФСБ ранее опубликовало видео опроса украинских моряков, которые рассказали, что Пограничная служба ФСБ РФ их предупреждала о нарушении госграницы, однако они «сознательно проигнорировали запросы по остановке». Политолог Владимир Карасев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что президент Украины Петр Порошенко ожидал, что российские пограничники потопят корабли, поскольку такая трагедия дала бы повод Западу обвинить Россию в агрессии и в гибели моряков.