Строители не успевают выполнить поручение Путина по лестницам в Крыму

Керчь, 27 ноября. Большая и малая Митридатские лестницы в Керчи не будут реконструированы в этом году, несмотря на поручение президента РФ Владимира Путина ускорить работы. Строители не успеют уложиться в срок, поскольку только недавно получили проектные документы от «Главгосэкспертизы».

Как сообщает издание ForPost, проект предполагает демонтаж облицовки, частичную замену кадки стен, реставрацию скульптур грифонов и ваз, а также переукладку ступеней на всех ярусах большой лестницы. Что же касается малой лестницы, то там будет заменена облицовка, восстановлены декоративные элементы и частично заменены ступени. Все работы должны пройти до 2022 года.

Напомним, что в прошлом году Путин потребовал ускорить процесс восстановления керченской исторической достопримечательности. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда заверил главу государства, что реставрация будет завершена в 2018 году.

Большая Митридатская лестница расположена в центре Керчи, на берегу Керченского пролива. Она была построена в 1833-1840 годах по проекту итальянского зодчего Александра Дигби. Малая Митридатская лестница находится на северо-восточном склоне горы Митридат, она была построена в 1866 году.