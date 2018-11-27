Корреспонденты ФАН расскажут о Сирии, которую стоит увидеть. Колонка Кирилла Романовского

Дамаск, 27 ноября. Война в Сирии продолжается. После четырех лет работы на фронте результаты этого противостояния видятся совсем иначе, чем во время боев за Пальмиру, Алеппо, Кобани и Восточную Гуту. В стране не хватало места для жизни.

Все информационное пространство, от Алеппо до Дамаска, от Голан до Евфрата покрывали сводки, портреты погибших, сообщения о наступлениях и фланговых ударах, о победах, потерях, обстрелах, самолетах, танках, договоренностях и рокировках. Единственные, кому во всем этом броуновском движении хватало места с лихвой, — военные корреспонденты, сами военные, и жавшееся где-то на периферии мирное население, которое пыталось приспособить привычки и традиции к этому информационному бардаку.

Сегодня, приехав в Сирию и прогулявшись по Дамаску, я ощутил странное, неуютное и одновременно желанное чувство: нам не хватает места. Не хватает работы. Люди мало говорят о войне. Больше о насущном. О покупках, детях, собаках, о том, как недавно поскользнулись на лестнице, поели свежих апельсинов и о том, какой «затар» лучше покупать к завтраку в лавке на углу.

Сирию сложно покинуть. Просто так она еще никого никуда не отпускала. Мы — не исключение. Нам придется стремительно переквалифицироваться, научиться степенно вести беседу с интервьюируемыми, и читать больше научных трудов по истории, этнографии, экономике.

Война не закончена, нет. Но мира в Сирии гораздо больше. Мы постараемся показать вам мирную Сирию. Такую, какой ей, вероятно, предстоит стать. С белыми кумулюсами, висящими над горой Касьюн, кочевниками, друзами, ассирийцами, курдами, и всеми сирийцами, привыкающими к миру, уставшими от войны, предпочитающими пить кофе после намаза, и рассказывать нам, русским, о той Сирии, которую стоит увидеть.