Вместительнее и дешевле: продажи новой LADA XRay начались в России

Москва, 27 ноября. Продажи обновленной модели хэтчбека LADA XRay стартовали в России. По сравнению с предыдущей версией стоимость новинки стала дешевле на 40 тысяч рублей.

По данным «АвтоВАЗ», салон авто стал просторнее и вместительнее за счет увеличения длины на 25 мм, поэтому пассажирам заднего ряда станет комфортнее. Модель базовой комплектации, стоимость которой снизилась до 589,9 тысячи рублей, выпускается с бензиновым двигателем объемом 1,6 л и механической трансмиссией. В комплекте идут две передние подушки безопасности, бортовой компьютер, сигнализация дистанционного управления, ЭРА-ГЛОНАСС и ESP с функцией антипробуксовки и помощью на старте и подъеме.

Комплектация Classic за 629,9 тысячи рублей имеет функцию регулировки высоты водительского сиденья и пассажирскую подушку безопасности, срабатывание которой можно отключить. Модель оснащена системой кондиционирования воздуха. Стоимость кросс-хэтчбека Lada Xray с таким же набором функций составляет 654,9 тысячи рублей.

В комплектацию Comfort за 687,9 тысячи рублей входит мультифункциональный руль, кондиционер, подогрев водительского и переднего пассажирского сидений, наружных зеркал и задние электростеклоподъемники. Автомобиль выпускается с механической (от 712,9 тысячи) и автоматической коробкой передач (от 737,9 тысячи).

Комплектация Luxe обойдется в 743,9 тысячи рублей. Она имеет не только обогрев ветрового стекла, но и задний парктроник, датчик дождя и света, но и отделку сидений экокожей, пишут «Известия».