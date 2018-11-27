Посольство РФ требует от Киева объяснить массовый недопуск россиян на Украину

Киев, 27 ноября. Посольство РФ на Украине направило ноту во внешнеполитическое ведомство украинского государства с просьбой разъяснить причины массового недопуска российских граждан на территорию страны. Об этом говорится на сайте российского посольства.

«Посольством направлена нота в МИД Украины с просьбой разъяснить причины массового недопуска наших граждан на территорию Украины, а также предпринять меры по недопущению дискриминационных действий украинской Госпогранслужбы в отношении российских граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, после проверки в аэропорту Киева более 30 человек с российскими паспортами не получили разрешения на въезд от пограничной службы Украины. В Государственной думе России назвали подобные действия украинской погранслужбы откровенной провокацией.

Инцидент произошел после введения на Украине военного положения, соответствующий приказ подписал накануне президент Украины Петр Порошенко. Его решение связано с инцидентом в Керченском проливе, который произошел в воскресенье утром, когда три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что Киев запретом на въезд в страну в отношении российских граждан всячески увеличивает напряжение в отношениях двух стран, которые стали еще хуже после выходки украинских военных судов в Керченском проливе.