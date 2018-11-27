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Экономика

Эксперты связали снижение курса доллара со сдержанной реакцией на инцидент в Азове

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Эксперты связали снижение курса доллара со сдержанной реакцией на инцидент в Азове

Москва, 27 ноября. Курс доллара по отношению к рублю снизился на бирже утром вторника, в сравнении с данными понедельника американская валюта подешевела на 30 копеек. Эксперты связали такие показатели со сдержанной реакцией на инцидент в Керченском проливе.

По последним данным, доллар на Московской бирже находится на отметке 66,83 рубля, при этом на мировых рынках американская валюта укрепляется и оказывает давление на нефть. 

«Развивающиеся валюты вчера во второй половине дня перешли к активному снижению из-за опасений, что вынужденно жесткая монетарная политика ЦБ развивающихся стран ухудшит их экономические показатели, что уже отражается в текущей статистике», — отметил аналитик «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

По мнению специалистов, влияние на показатели валют оказали события в Керченском проливе, где в воскресенье утром три украинских военных корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Эксперты связали снижение курса доллара со сдержанной реакцией на инцидент в Азове

По прогнозам аналитиков, в среду официальный курс доллара составит 66,78 рубля, что на 27 копеек выше установленного ранее, передает «Свободная Пресса».

Автор: Екатерина Кухарева
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