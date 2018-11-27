Поклонская обратилась к крымчанам: Не позволим назвать аэропорт в Мурманске именем душегуба

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала жителей Республики Крым «не дать свершиться несправедливости» в вопросе наречения аэропортов страны в честь известных исторических личностей в рамках конкурса «Великие имена России». По ее мнению, нельзя допустить, чтобы воздушная гавань в Мурманске была названа именем полярника Ивана Папанина.

Поклонская выразила уверенность в том, что присвоение имен ведущим аэропортам России — это дело не только тех горожан, кто живет рядом с этими воздушными гаванями.

«К примеру, хочу коснуться ситуации в Мурманске, поскольку осталось всего два дня на то, чтобы поддержать идею о присвоении имени последнего российского императора Николая ll аэропорту этого города, — заявила она корреспонденту Федерального агентства новостей. Аэропорт во многом является лицом города, туда прилетают гости со всех уголков России и из-за рубежа. С учетом того, что именно по указу Николая Второго в начале ХХ века и был основан город Романов-на-Мурмане (первоначальное название населенного пункта, с 1916 по 1917 годы. — Прим. ФАН), такое решение было бы наиболее справедливым».

Поклонская заявила, что хочет обратить внимание людей на главное: от всех неравнодушных граждан России вольно или невольно скрывают детали биографии второго претендента — полярника Ивана Папанина.

«Освоение Арктики — дело хорошее, — считает она. — Но неплохо было бы поинтересоваться, чем же занимался этот полярник до героического освоения снежных пространств. А был он, ни много ни мало, комендантом Крымской ЧК, в обязанности которого входило не только вести «расследования» против контрреволюционных элементов, которых он называл «насекомыми», но и собственноручно приводить смертные приговоры в исполнение».

Папанин был назначен на эту должность по рекомендации еще одного, по словам Поклонской, «известного крымского душегуба» — Розалии Землячки, и он оставил о себе кровавую память на полуострове.

«Честно говоря, сегодня это просто не укладывается в голове: как можно даже рассматривать имя человека, лично убившего и замучившего тысячи неповинных сограждан? — задает вопрос депутат. — Но почему-то это скрывают от подрастающего поколения, очевидно, не воспринимая их всерьез, пытаясь навязать им героев, рожденных на фабрике большевистской пропаганды».

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции уверена, что молодежь «не даст себя в обиду», не позволит в очередной раз облапошить себя, не даст возможность другим «накрутить» голоса нужному кандидату.

«Отдельно обращаюсь к крымчанам, — заявила Поклонская. — Давайте вместе не дадим свершиться такой несправедливости, постоим за нашу общую память и память невинно замученных наших предков в Крыму!»

На данный момент за новое имя аэропорта Мурманска проголосовали 110 725 человек. 52 642 голоса (47%) было отдано за Николая II, 47 887 (43%) — за Папанина и 10 196 (9%) — за военного летчика, дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.