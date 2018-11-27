Лавров помог российским журналистам попасть на пресс-конференцию в Париже

Париж, 27 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заступился за российских журналистов, которые не могли попасть на пресс-конференцию по итогам его встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, которая состоялась в Париже.

Представителей нескольких российских СМИ не пустили на встречу министров с журналистами, поскольку их не оказалось в аккредитационных списках. По данным источника в российской делегации, посольство РФ заранее направило в МИД Франции имена участников пресс-конференции от российских СМИ, однако избежать проблем им не удалось.

«Ситуация изменилась только тогда, когда Сергей Лавров сказал, что не выйдет на пресс-конференцию без допуска российской прессы», — сообщил источник ТАСС в делегации.

Лавров в ходе визита в Париж 27 ноября посетил офис телеканала RT France. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сотрудники телеканала пожаловались ему, что не могут получить аккредитацию в Елисейский дворец.