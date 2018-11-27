Глава «Русской общины» рассказал, кто и зачем напал на памятник Канту в Калининграде

Памятник философу Иммануилу Канту, установленный рядом с университетом в Калиниграде, который носит его имя, а также могила ученого, подверглись нападению неизвестных утром 27 ноября. Памятник был облит розовой краской, вокруг были разбросаны листовки с призывом «бороться с именем врага».

«Откреститесь православным крестом от этого вражьего имени, от немца, народ которого принес нам так много бед», — написано в листовках, авторы которых считают, что «Кант предал русскую землю, которая приняла его».

Рядом с памятником была обнаружена разбитая бутылка из-под коньяка с символичным названием «Старый Кенигсберг», в которой злоумышленники принесли краску. Согласно имеющейся на данный момент информации, преступники не использовали перчатки, и правоохранительные органы уже сняли отпечатки пальцев с осколков.

Исполнительный директор региональной общественной организации «Русская община Калининградской области» Максим Макаров заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что видит в произошедшем явные признаки провокации со стороны так называемых германизаторов. Их деятельность, сказал Макаров, вызывает у него тревогу.

«Они у нас уже и во власти, и в сфере культуры, и в социальных сетях. Я бы даже назвал это не просто провокацией, а спецоперацией «кенинсбергских», как они себя называют», — заявил он.

Собеседник ФАН обратил внимание на момент, когда была осквернена могила философа.

«Это произошло сегодня рано утром, в 4 часа. У нас эта германизаторская публика все русское, а уж тем более православное, просто не переваривает, чтобы не сказать ненавидит. Буквально вчера закончился визит в Калининградскую область Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И поэтому провокаторы, которых в местных СМИ уже обозначили как «борцов с германизацией», ударили по православию, по ведущим борьбу с германизацией местным патриотам, которые уже долгие годы испытывают нападки на свою идентичность. Согласно переписи, более 82% населения считают себя русскими. При этом с самого момента распада СССР здесь вдалбливается особый пиетет ко всему, что тут было до 1945 года, — через культуру, образование и т. д.» — рассказал Макаров.

По его словам, речь, без преувеличения, идет об «онемечивании» населения региона. По учебнику «История Западной России» в Калининграде, рассказал он, детям в основном преподавали чужую историю.

«Эти механизмы схожи с теми, которые в постсоветские времена применялись на Украине. На это Запад выделял огромные деньги! Результатом стало выросшее поколение украинцев-русофобов!» — напомнил он.

Макаров также уточнил, что связь с регионами России у Калининграда крайне слаба, зато наращиваются связи с Польшей, Литвой, Германией. И это все ощущают дети, многие из которых не были в России за пределами своей области, зато уже были в странах Запада.

По мнению директора «Русской общины Калининградской области», главной целью этой провокации является попытка «накрутить голоса в ходе выборов названия аэропорта Калининграда в рамках конкурса «Великие имена России». Сейчас имя Канта находится на втором месте.

«Цель этой провокации — усилить внимание и вызвать сочувствие к Канту, которого облили краской, потому что эта акция у любого нормального культурного человека вызывает отторжение! Это может вызвать многотысячный всплеск голосов за Канта. Возможно даже, будет банальная техническая накрутка, — но ведь поскольку Кант уступил Елизавете Петровне, это же надо будет как-то объяснить!» — уверен он.

По мнению Макарова, произошедшее также может обернуться серьезными проблемами для всех, кто выступает против германизации Калининграда.

«Возбуждено дело по статье 214 УК РФ — «Вандализм», — напомнил он.

Отметим, в настоящее время в конкурсе «Великие имена России» среди исторических личностей, в честь которых предполагается назвать аэропорт Калининграда, лидирует императрица Елизавета (34% голосов). Всего на 1035 голосов от нее отстает философ Иммануил Кант. В шорт-лист конкурса также попали маршал Советского Союза Александр Василевский и советский генерал Иван Черняховский.