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Российские правозащитники требуют наказать клинику, предлагающую услугу женского обрезания

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Российские правозащитники требуют наказать клинику, предлагающую услугу женского обрезания

Москва, 27 ноября. Российские правозащитники обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить информацию об оказании услуг по «женскому обрезанию» в клиниках Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь фонда «Правовая инициатива» Ксения Бабич.

Ранее в СМИ появилась информация, что одна из столичных клиник предоставляет услуги по «женскому обрезанию». При этом операции проводятся без медицинских показаний, по религиозным убеждениям.

«Сейчас адвокаты готовят официальный запрос в Генпрокуратуру РФ на законность таких действий и собирают всю информацию об этом», — рассказала Бабич в комментарии информационному агентству «Интерфакс».

Она также добавила, что подобные услуги предлагают порядка 10 московских медучреждений.

Напомним, в 2012 году ООН приняла резолюцию, которая запрещает «женское обрезание». Однако подобные операции остаются распространенными в странах Центральной и Северной Африки и на Ближнем Востоке.

Автор: Артем Никулин
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