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Путин заявил о недопустимости превращения школ в «прокрустово ложе»

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Путин заявил о недопустимости превращения школ в «прокрустово ложе»

Москва, 27 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости изменить некоторые правила функционирования российских школ, чтобы образовательные учреждения не превращались в «прокрустово ложе». Об этом он заявил во время общения с директором петербургского физико-математического лицея № 239 Максимом Пратусевичем.

Руководитель школы заявил, что с введением профессионального стандарта в 2020 году школы, которые и так испытывают кадровый голод, больше не смогут привлекать студентов для внеклассной работы.

Кроме того, существующие правила не дают школам организовывать экскурсии на предприятия, поскольку с бюрократической точки зрения это будет восприниматься, как обучение детей в непредназначенном для этого месте.

«Ну ерунда какая-то, нельзя сводить ребятишек на предприятие. Наоборот, нужно водить. Надо, конечно, нам будет поправить все эти правила, иначе они будут таким «прокрустовым ложем», из которого будет не выбраться никогда», — отметил Путин, выслушав Пратусевича.

 

Автор: Антон Соколво
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