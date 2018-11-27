Путин заявил о недопустимости превращения школ в «прокрустово ложе»

Москва, 27 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости изменить некоторые правила функционирования российских школ, чтобы образовательные учреждения не превращались в «прокрустово ложе». Об этом он заявил во время общения с директором петербургского физико-математического лицея № 239 Максимом Пратусевичем.

Руководитель школы заявил, что с введением профессионального стандарта в 2020 году школы, которые и так испытывают кадровый голод, больше не смогут привлекать студентов для внеклассной работы.

Кроме того, существующие правила не дают школам организовывать экскурсии на предприятия, поскольку с бюрократической точки зрения это будет восприниматься, как обучение детей в непредназначенном для этого месте.