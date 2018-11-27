На задержанном катере ВМСУ «Никополь» нашли документ с особой задачей Киева — ФСБ

Москва, 27 ноября. На катере военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», который задержали после незаконного вторжения в территориальные воды России, обнаружили трофейные документы, где была обозначена задача скрытно перейти из Одессы в Бердянск и обеспечить особую скрытность у Керченского-Еникальского канала. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере «Никополь» обнаружен документ — «Контрольный лист готовности катера «Никополь» к выходу в море с 09.00 23.11.2018 по 18.00 25.11.2018 года», — говорится в сообщении.

В изъятом документе, обнародованном ведомством, значится, что перед старшим группы кораблей стоит прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытым порядком». При этом особое внимание украинские моряки должны были обратить на обеспечение скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него, добавили в ФСБ РФ.

Помимо этого, специалисты обнаружили рукописный конспект, в котором указаны правила прохода по данному каналу, установленные РФ. Из этого следует, подчеркнули в российском ведомстве, что экипажи украинских кораблей были хорошо осведомлены о порядке его прохождения.

Напомним, в минувшее воскресенье утром три украинских военных корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, а премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что недружественные действия иностранного государства создадут проблемы для украинской экономики.

Накануне президент Украины Петр Порошенко в связи с произошедшим инцидентом подписал указ о решении Совета национальной безопасности (СНБО) страны ввести военное положение в стране. Документ опубликован на официальном сайте администрации украинского президента. Согласно тексту указа, военное положение на Украине вводится до 25 января 2019 года.