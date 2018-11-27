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ФСБ опубликовала список оружия, найденного на задержанных кораблях ВМС Украины

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ФСБ опубликовала список оружия, найденного на задержанных кораблях ВМС Украины

Москва, 27 ноября. В Федеральной службе безопасности России сообщили, что на задержанных в Керченском проливе кораблях ВМС Украины был обнаружен целый арсенал оружия. 

Суда, вторгшиеся в территориальные воды РФ, перевозили автоматические гранатометы, несколько крупнокалиберных пулеметов системы Дягтерева-Шпагина и пулеметов Калашникова, 13 автоматов АК-47, четыре пистолета ПМ, а также более 750 осколочно-фугасных снарядов.

Сотрудники ФСБ также обнаружили на кораблях большое количество патронов, гранат, магазины для автомата Калашникова. Кроме того, каждый катер ВМСУ имел по две артиллерийских установки.

ФСБ опубликовала список оружия, найденного на задержанных кораблях ВМС Украины

Напомним, в воскресенье три украинских корабля вторглись в территориальные воды России у берегов Крыма. Суда опасно маневрировали, пограничная служба ФСБ РФ приняла решение задержать нарушителей. Во вторник суд Симферополя начал выносить решения об избрании меры пресечения членам экипажа кораблей.

Отметим также, что эксперты сходятся во мнении, что провокация в Керченском проливе была нужна президенту Украины Петру Порошенко, чтобы отменить президентские выборы в стране.

Автор: Федор Веснин
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