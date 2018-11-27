Володин объяснил, зачем Порошенко ввел военное положение на Украине

Москва, 27 ноября. Принятие решения о военном положении и тем более приведение военных частей в боевую готовность свидетельствует о непредсказуемости Украины и желании президента страны Петра Порошенко любым способом сохранить свою власть. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщили в пресс-службе .

«И то, что военное положение было введено избирательно как раз в отношении тех 10 областей Украины, где у него больше всего оппонентов и меньше рейтинг, показывает, что Порошенко просто ставит целью зачистку этих территорий от тех, кто ему оппонирует, чтобы попытаться сохранить власть», — объяснил Володин действия украинского президента.

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на 60 дней. Позже Верховная рада согласовала введение военного положения в некоторых областях Украины на срок 30 дней. Новый указ должен быть опубликован 28 ноября.

Военное положение было введено после провокации Киева в Керченском проливе. Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ пересекли границу РФ без разрешения пограничников и были задержаны. На данный момент они находятся в Керчи, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.