Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

РФ надеется на важные шаги в Астане по формированию конституционного комитета Сирии — Лавров

32
0 Оставить комментарий

РФ надеется на важные шаги в Астане по формированию конституционного комитета Сирии — Лавров

Париж, 27 ноября. Россия надеется сделать важные шаги по завершению формирования конституционного комитета Сирии на предстоящей встрече в Астане, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что 28 и 29 ноября в столице Казахстана пройдет очередная встреча по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР).

«Мы надеемся сделать важные шаги к завершению работы по формированию конституционного комитета с участием сирийского правительства, оппозиции и представителей гражданского общества», — отметил Лавров во время заседания Трианонского диалога​​​.

РФ надеется на важные шаги в Астане по формированию конституционного комитета Сирии — Лавров

Напомним, спецпосланник ООН Стаффан де Мистура заявил о необходимости создать комитет, который займется выработкой конституционной реформы в Сирии. В ООН отметили необходимость включить в состав комиссии представителей правительственных сил, оппозиции, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племен и женщин. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Ранее в МИД Казахстана сообщили, что российская делегация прибыла в Астану для участия в переговорах в «астанинском формате».

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.