РФ надеется на важные шаги в Астане по формированию конституционного комитета Сирии — Лавров

Париж, 27 ноября. Россия надеется сделать важные шаги по завершению формирования конституционного комитета Сирии на предстоящей встрече в Астане, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что 28 и 29 ноября в столице Казахстана пройдет очередная встреча по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР).

«Мы надеемся сделать важные шаги к завершению работы по формированию конституционного комитета с участием сирийского правительства, оппозиции и представителей гражданского общества», — отметил Лавров во время заседания Трианонского диалога​​​.

Напомним, спецпосланник ООН Стаффан де Мистура заявил о необходимости создать комитет, который займется выработкой конституционной реформы в Сирии. В ООН отметили необходимость включить в состав комиссии представителей правительственных сил, оппозиции, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племен и женщин. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Ранее в МИД Казахстана сообщили, что российская делегация прибыла в Астану для участия в переговорах в «астанинском формате».