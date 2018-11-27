Опубликованы фото с места страшного ДТП с шестью погибшими в КБР

Нальчик, 27 ноября. Шесть человек погибли в результате ДТП в Кабардино-Балкарии. Трагедия произошла на трассе А-158 Тырныауз-Баксан-Прохладный возле поселка Исламей.

По данным Федерального агентства новостей, участниками автокатастрофы стали иномарки Skoda и Mercedes.

«Тела извлекли и транспортируют в Нальчик сейчас. Личности погибших устанавливаются. В настоящее время известно, что несовершеннолетних среди погибших нет», — уточнил источник ФАН.