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Опубликованы фото с места страшного ДТП с шестью погибшими в КБР

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Опубликованы фото с места страшного ДТП с шестью погибшими в КБР

Нальчик, 27 ноября. Шесть человек погибли в результате ДТП в Кабардино-Балкарии. Трагедия произошла на трассе А-158 Тырныауз-Баксан-Прохладный возле поселка Исламей.

По данным Федерального агентства новостей, участниками автокатастрофы стали иномарки Skoda и Mercedes.

Опубликованы фото с места страшного ДТП с шестью погибшими в КБР

«Тела извлекли и транспортируют в Нальчик сейчас. Личности погибших устанавливаются. В настоящее время известно, что несовершеннолетних среди погибших нет», — уточнил источник ФАН.

Опубликованы фото с места страшного ДТП с шестью погибшими в КБР

Опубликованы фото с места страшного ДТП с шестью погибшими в КБР

Опубликованы фото с места страшного ДТП с шестью погибшими в КБР

Автор: Ярослава Замысловатова
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