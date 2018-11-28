Сирия: первые туристы прибыли в восстановленный город Босра аш-Шам

Дамаск, 28 ноября. Замок исторического города Босра аш-Шам вновь открыл свои двери для туристов, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам генерального директора по туризму Ясира Аль-Саади, возвращение посетителей в Босру является поворотным моментом для туристической сферы страны, которая во время кризиса находилась в упадочном состоянии. У древнего города есть большое историческое и археологическое значение. Босра аш-Шам — это колыбель человеческой цивилизации. Усилиями ремонтников это место стало выглядеть лучше, чем до начала войны.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что древний город на юго-востоке сирийской провинции Даръа пал под натиском террористических организаций в середине 2015 года. Историческую часть города заняли около 3000 джихадистов, осада этого места длилась в течение трех лет.

Благодаря сотрудникам российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в начале июля боевики добровольно сдали оружие и передали захваченные территории под управление сирийской правительственной армии. Тот, кто отказался примириться, направился в Идлиб, остальные присоединились к войскам САР.

Строительством древнейшего культурного объекта когда-то занимались рабы. В качестве строительного материала были использованы глыбы черного базальта. Изначально постройка располагалась за стенами города, чуть позже ее полностью окружили крепостью. Диаметр зрительного зала составляет 102 метра, он вмещает до 15 тысяч человек.

Театр в Босре аш-Шам сохранился лучше остальных построек. В данный момент он причислен к культурному достоянию ЮНЕСКО. До начала военных действий это место использовалось в качестве площадки для музыкального фестиваля.