«Изумруд» открывает огонь: подлинная картина провокации ВМСУ опровергла украинские фейки

Озвученная за минувшие сутки Украиной и Россией информация добавила новых красок картине задержания российскими пограничниками корабельно-катерной группы ВМСУ недалеко от Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

В анатомии инцидента у берегов Крыма разбиралось Федеральное агентство новостей. Хронология провокации ВМСУ полностью опровергла украинские фейки.

Украинский афронт

О каких именно фейках идет речь?

Например, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Виктор Муженко на заседании Верховной Рады объявил, что ВС РФ применили против кораблей ВМС Украины средства радиоэлектронной борьбы. По словам Муженко, это привело к потере связи командования ВМСУ с корабельно-катерной группой.

Но это было не единственное откровение начальника ГШ ВСУ.

«Мы получили дополнительную информацию о том, что в ходе атаки на украинские корабли была применена авиация Российской Федерации. Су-30 осуществил такую атаку с выпуском двух ракет», — ошарашил Муженко нардепов там же, в Раде.

При всем уважении к пану Муженко, хочется отметить, что его несколько заносит. Впрочем, озвучивание фейков свойственно украинскому командованию — взять хотя бы бывшего министра обороны Украины Валерия Гелетея, в сентябре 2014 года оповестившего мир о том, что Россия нанесла удар по луганскому аэродрому ядерными боеприпасами…

Какие там «средства РЭБ» и «потеря связи», если практически сразу после задержания российской стороной буксира и МБАКов ВМСУ украинцы «слили» в Сеть радиопереговоры командиров своих бронекатеров? Если была потеряна связь, как утверждает Муженко, то откуда в распоряжении командования ВМСУ в ночь с 25 на 26 ноября оказалась запись панических криков капитан-лейтенанта Романа Мокряка, командовавшего бронекатером «Бердянск», в момент задержания российскими пограничниками?..

Насчет многоцелевого Су-30, якобы «жахнувшего» по украинцам парой неуправляемых авиационных ракет, тоже есть большие сомнения. В районе инцидента 25 ноября находилось множество свидетелей — как на берегу, так и на судах, благо подходы к Керчь-Еникальскому каналу — это район интенсивного судоходства.

Эти сотни свидетелей заметили в небе российские штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52. Но никто из свидетелей не заикнулся про Су-30 и про то, что какой-то из российских бортов вел стрельбу НАРами. Никто, кроме Муженко. Что свидетельствует отнюдь не в пользу правоты последнего.

Это только в поговорке после драки кулаками не машут, а в жизни машут, да еще как. Командование ВМСУ рассчитывало явно на иной исход вояжа своей корабельно-катерной группы в Керченский пролив. Похоже, никому из украинских адмиралов не приходило в голову, что вторжение в российские государственные воды трех вымпелов ВМСУ может закончиться столь провальным результатом…

Несущие все положенное вооружение и боекомплект бронекатера и буксир с обученными и мотивированными командами, а также прикомандированными сотрудниками СБУ, сначала были остановлены, а позже задержаны Береговой охраной Пограничной службы ФСБ РФ.

Экий афронт.

Понятно, что после такой пощечины возникает необходимость как-то оправдаться. Вот и появляются «потеря связи», «пуск ракет с Су-30» и прочие происки неприятеля, которых оказалось так много, что ВМСУ не сдюжили. Но зато героически, до самого конца, пели гимн Украины!..

Думается, если всплывет, что в задержании рейдового буксира и пары МБАКов участвовало каким-то боком Росрыболовство, то Муженко и про «применение против украинских кораблей ядерных бомб» вспомнит.

Хотя, это все лирика. Куда познавательнее звучит признание главы Службы безопасности Украины Василия Грицака в том, что на борту задержанных российскими пограничниками буксира и бронекатеров ВМСУ находились сотрудники СБУ…

Сдать телефоны!

А что это мы только об Украине? Куда больше интересных сведений за последние 24 часа «выкатил» Центра общественных связей ФСБ. В частности, было опубликовано чуть ли не поминутное описание инцидента.

Дополненное опубликованными ЦОС ФСБ показаниями задержанных украинских моряков и сотрудников СБУ, а также иными сведениями, оно позволяет воссоздать достаточно точную картину случившегося. Которая несколько отличается от той, что озвучивалась российскими, а уж тем более украинскими СМИ утром 26 ноября.

Итак, корабельно-катерная группа ВМСУ в составе рейдового буксира проекта 498 «Яны Капу», а также двух малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 «Бердянск» и «Никополь», по замыслу командования ВМСУ, должна была совершить переход из Одессы в Бердянск. При этом «Яны Капу» должен был не просто сопровождать МБАКи, но и, в случае необходимости, брать их на буксир для экономии на бронекатерах запасов топлива. Некоторые эксперты высказали мнение, что крепкий корпус «Яны Капу» мог бы позволить украинскому буксиру играть также роль «тарана», расчищающего путь МБАКам в зоне Керчь-Еникальского канала.

Озвученный рядом лиц не только на Украине, но и в России тезис о том, что переход должен был быть исключительно «мирным», поскольку, дескать, на буксире и МБАКах не было боеприпасов, лишен основания. На фотографиях, сделанных после задержания украинского буксира и бронекатеров, на палубах «Яны Капу», «Бердянска» и «Никополя» вполне видны боеприпасы для автоматов, пулеметов и 30-мм автоматических пушек.

Поскольку МБАКам могло не хватить топлива до Керченского пролива даже с задействованием «Яны Капу», для их дозаправки с группой должно было следовать судно обеспечения проекта 1849 «Горловка».

Перед выходом в море у членов экипажей украинских кораблей и бронекатеров отобрали мобильные телефоны. Старшим на походе был, судя по всему, капитан 3 ранга Владимир Лесовой, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг», находившийся на буксире. Главным куратором действий корабельно-катерной группы со стороны СБУ выступал оперуполномоченный Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч. При этом на «Бердянске» находился еще и капитан 2 ранга Денис Гриценко, функции и обязанности которого пока не известны.

Буксиром командовал старшина 1-й статьи Олег Мельничук, «Никополем» — старлей Богдан Небылица, «Бердянском» — лейтенант Роман Мокряк. Последний, благодаря украинской прессе, был известен как автор тактики «волчьей стаи», используя которую МБАКи якобы могли побеждать в бою более крупные корабли КЧФ. Также озвучивалось присутствие на украинских вымпелах, кроме штатных экипажей, еще двух курсантов — Андрея Эйдера и Андрея Артеменко.

Всего, по сведениям украинской стороны, на буксире и МБАКах находилось 23 человека. При этом после задержания «Яны Капу», «Бердянска» и «Никополя», по сведениям российских СМИ, на них оказалось 24 человека.

Цель — провокация

Перед выходом в море с украинскими командами был проведен инструктаж о том, что корабельно-катерная группа не должна останавливаться, даже если российские корабли и катера в зоне Керчь-Еникальского канала, — в государственных водах РФ! — будут перекрывать путь вымпелам ВМСУ. В случае если российская сторона попытается воспрепятствовать украинскому «прорыву» огнем, корабельно-катерная группировка должна была вести ответный огонь.

При этом командование ВМСУ прекрасно знало, что для украинских вымпелов в Керчь-Еникальском канале Россией установлен не уведомительный, а разрешительный порядок прохода. Собственно, именно в соответствии с разрешительным порядком прохода проследовали по Керчь-Еникальскому каналу 24 сентября отряд ВМСУ в составе морского буксира «Корец» и поисково-спасательного судна «Донбасс».

Подчеркнем еще раз. Вне зависимости от того, признавало или нет командование ВМСУ юрисдикцию РФ над акваторией Керченского пролива, 24 сентября украинцы полностью соблюдали все установленные Россией правила прохода по Керчь-Еникальскому каналу. А к 25 ноября внезапно передумали это делать.

Таким образом, в основе перехода корабельно-катерной группы ВМСУ из Одессы в Бердянск исходно лежала именно провокация. Осознавали ли это экипажи украинских кораблей? Показания, данные сотрудникам ФСБ задержанными украинскими моряками, подтверждают, что да — осознавали. По крайней мере, офицеры.

Зачем ВМСУ понадобилась подобная провокация именно во второй половине ноября 2018 года? Мы отвечали на этот вопрос ранее. Провокация экстренно понадобилась Киеву для удовлетворения политических амбиций президента Украины Петра Порошенко. Точнее — для введения на Украине военного положения, позволившего бы Порошенко отсрочить президентские выборы. То, что это у пана Порошенко не совсем получилось, это уже другой разговор…

Круиз «под присмотром»

Но вернемся к корабельно-катерной группе ВМСУ. В 8 утра 23 ноября она покинула Одессу и направилась на юго-восток в обход Крыма. Скорее всего, это событие было тут же «вскрыто» российскими береговыми средствами освещения надводной обстановки и одним из кораблей 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей КЧФ. Проще говоря, ни минуты украинцы не оставались «без присмотра».

Следовали украинцы двумя группами. Впереди шли «Яны Капу» и «Горловка», позади них — «Бердянск» и «Никополь».

24 ноября, когда «Яны Капу» и «Горловка» миновали Судак и вошли в исключительную экономическую зону России, на них был наведен пограничный сторожевой катер проекта 12200 ПСКА-302.

В 16:40 в 28—30 милях от мыса Меганом «триста второй» опознал украинские буксир и судно обеспечения.

В 21:30 при подходе «Яны Капу» и «Горловки» к государственной границе РФ ПСКА-302 проинформировал их о порядке пересечения государственной границы РФ и правилах плавания по Керчь-Еникальскому каналу, предусматривающих подачу заявки в Морскую администрацию порта Керчь за 24—48 часов (в зависимости от количества кораблей) и подтверждение за 4 часа, что вымпелами ВМСУ сделано не было. От командиров «Яны Капу» и «Горловки» был получен ответ, что пересечение государственной границы РФ и проход Керченским проливом украинской корабельной группой не планируется.

В 22:23 ПСКА-302 довел до украинцев информацию о закрытии района в территориальном море РФ на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря. В этот момент «Яны Капу» и «Горловка» осуществляли маневрирование в исключительной экономической зоне России на дистанции 6—7 миль от государственной границы РФ, на траверзе Керченского пролива…

После полуночи на украинские МБАКи был наведен пограничный сторожевой корабль проекта 22460 «Изумруд». Бронекатера были обнаружены ПСКРом в 2:05 25 ноября в исключительной экономической зоне России в координатах Ш=44° 50' СШ, Д=36° 29' ВД. «Бердянск» и «Никополь» следовали на восток в направлении Керченского пролива.

В 3:45 МБАКи встретились с «Яны Капу» и «Горловкой», после чего до 5:30 осуществляли с последней дозаправку топливом. Самое интересное началось после этого.

В 5:35 МБАК «Бердянск» (позывной «Шхуна-175») сообщил на российский пост технического наблюдения (мыс Такиль) о планируемом проходе кораблей ВМС Украины — буксира «Яны Капу» (позывной «Десна-947»), МБАКа «Никополь» (позывной «Шхуна-176») и МБАКа «Бердянск» (позывной «Шхуна-175») — в порт Бердянск Керченским проливом в 6:00 Киевского времени (7:00 по Москве).

Как мы видим, это полностью противоречило не только порядку пересечения государственной границы РФ и правилам плавания по Керчь-Еникальскому каналу, но и сообщению капитана «Яны Капу» российскому ПСКА-302.

Через 10 минут «триста второй» «подключился к разговору».

«В целях реализации права РФ как прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года «О ВМВ, ТМ и ПЗ РФ», мирный проход через ТМ РФ в районе… временно приостановлен, о чем вы ранее оповещались. Рекомендуем вам не пересекать ГГ РФ до снятия ограничений и выполнения обязательных постановлений в морском порту Керчь», — проинформировал российский пограничный катер командира МБАКа «Бердянск».

Такой ответ украинцев не устроил.

«В соответствии с положениями Договора между РФ и Украиной «О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года», мы имеем право на свободу судоходства», — передали с «Бердянска» в 5:50.

Российские пограничники напомнили украинцам, что в Керчь-Еникальском канале для обеспечения безопасности мореплавания действует разрешительный порядок прохода, который осуществляется в соответствии с план-графиком, утвержденным капитаном порта Керчь. Поскольку требования о подаче заявки на проход пролива украинской стороной не выполнены, следование Керчь-Еникальским каналом вымпелам ВМСУ запрещается.

Пропустив эту информацию мимо ушей, «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» в 7:10 в координатах Ш=44° 52' СШ, Д=36° 31' ВД пересекли линию государственной границы Российской Федерации и направились к Керченскому проливу.

Приказ — задержать

Действия буксира и МБАКов нарушали п. 3 ст. 25 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а также п. 2 ст. 12 Федерального закона от 31.07.1998 г. №155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»). ПСКР «Изумруд» и прибывший ему на помощь ПСКР проекта 745П «Дон» по радио потребовали от украинцев немедленно покинуть территориальное море Российской Федерации.

Это требование украинцы проигнорировали, и тогда произошло то, что наверняка уже известно нашим читателям. «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» рванулись к Крымскому мосту — прямо в гущу следующих по Керчь-Еникальскому каналу гражданских судов.

Следом устремились «Дон» и «Изумруд». Ситуация из потенциально опасной мгновенно превратилась в опасную безусловно. Представьте, что на забитую в час пик автотрассу врываются автомобиль и пара мотоциклов с вооруженными людьми, после чего начинают бессистемно метаться по трассе влево-вправо и рваться к туннелю. Вот это примерно и произошло в южной части Керченского пролива.

Чтобы остановить украинских нарушителей границы, ПСКРы прибегли к тактике навала. Проход под Крымским мостом был оперативно перекрыт танкером. В воздух поднялись российские штурмовики и ударные вертолеты. МБАКи были приведены в боевую готовность: расчехлили боевые модули, стволы 30-мм пушек направили в сторону кораблей и катеров Российской Федерации. В спровоцированной украинцами корабельной куче-мале получил повреждения правого борта ПСКР «Изумруд»…

Но российских пограничников это не остановило. С 10:35 до 18:30 им удалось сперва оттеснить украинские буксир и МБАКи с фарватера Керчь-Еникальского канала, а затем и заблокировать в районе якорной стоянки №471.

В 18:30, поняв, что «прорыв» под Керченским мостом не удался, украинцы решили сбежать. «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» легли на курс 200 градусов и двинулись на выход из территориального моря РФ. Однако к этому моменту действия «Яны Капу» и МБАКов нарушили уже столько законов, юридических норм и положений, включая международные, что отпускать украинцев «не за понюшку табаку» Россия не собиралась.

«Дон» и «Изумруд» начали преследование. В силу того, что украинские плавсредства продолжали совершать опасное маневрирование, попутно игнорируя законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке, было принято решение о применении силы при задержании буксира и бронекатеров.

В 20:42 ПСКР «Изумруд» предупредил корабельно-катерную группу ВМСУ о выполнении предупредительной стрельбы в случае продолжения игнорирования сигналов и требований об остановке.

Что произошло далее? В связи с тем, что корабли российских пограничников исчерпали все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для предотвращения нарушений законодательства РФ вымпелами ВМСУ, а также в соответствии с Правилами применения оружия и боевой техники при охране государственной границы РФ, исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ, утвержденными постановлением правительства РФ от 24 февраля 2010 года №80, командир ПСКР «Изумруд» принял решение о выполнении предупредительной стрельбы из артиллерийской установки.

В 20:45 ПСКР «Изумруд» в координатах Ш=44° 53'47 СШ, Д=36° 25'76 ВД в территориальном море РФ выполнил предупредительную стрельбу в сторону украинского буксира и МБАКов. Но, в соответствии с полученными от своего командования инструкциями, корабельно-катерная группировка ВМСУ продолжила движение на юг.

Через пять минут «Изумруд» предупредил, что открывает огонь на поражение.

В 20:55 ПСКР в координатах Ш=44° 51'3 СШ, Д=36° 23'4 ВД в территориальном море РФ применил оружие на поражение по «Бердянску». Судя по фотографиям, попадания пришлись слева в надстройку бронекатера. Ее защита «держала» 7,62-мм пули, но тут калибр, судя по пробоинам, был явно побольше… Трое на борту бронекатера оказались ранены. «Бердянск» лишился хода и, наконец-то нарушив радиомолчание, принялся взывать о помощи.

«Для дальнейшего разбирательства…»

Откровенно говоря, во всей этой заварушке «Бердянску» фантастически повезло, что он вообще не пошел мгновенно на дно. Впрочем, о конструктивных «особенностях» украинских МБАКов мы уже писали...

В 21:06 ПСКР «Изумруд» задержал МБАК «Бердянск» и снял с него 7 членов экипажа, включая 3 раненых, которым была оказана первая медицинская помощь.

В 21:15 ПСКР «Дон» остановил и задержал буксир «Яны Капу». «Никополь» продолжал убегать, пока не был перехвачен, а затем остановлен вертолетом Ка-52 и малым противолодочным кораблем «Суздалец».

В 23:21 «Дон» осуществил задержание последнего украинского МБАКа.

Ближе к первому часу ночи 26 ноября раненые украинцы были доставлены пограничным сторожевым катером в порт Керчи, откуда их эвакуировали в городскую больницу.

К 7 утра того же дня «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» под конвоем российских пограничников были проведены под Крымским мостом и ошвартованы у Генуэзского мола Керченского порта.

«Для дальнейшего разбирательства», — заявили в ЦОС ФСБ.

По факту нарушения государственной границы России было возбуждено уголовное дело.

Переходим к выводам.

Были ли действия украинской стороны в описанном инциденте противоправными не только с точки зрения российских, но и международных законов? Да.

Были ли действия российской стороны в описанном инциденте противоправными? Нет. Они полностью выполнили свой долг.

А вот к Петру Порошенко, сотрудникам СБУ и морякам ВМСУ вопросы есть. Ответственности с них за устроенную в водах России провокацию, лишь благодаря профессионализму российских силовиков не закончившуюся десятками жертв, с них никто не снимает.

В качестве P.S.

27 ноября Киевский районный суд Симферополя приступил к избранию меры пресечения для украинских моряков, задержанных российскими пограничниками. Украинцы обвиняются в незаконном пересечении границы России по части 1 статьи 322 УК РФ. На данный момент уже известно решение в отношении шестерых моряков ВМСУ — суд арестовал их на два месяца, до 25 января 2019 года. Еще шестеро украинских военнослужащих пока ожидают решения суда.

Что ж, это было ожидаемо. Кстати, на задержанных вымпелах ВМСУ были обнаружены не только боеприпасы, но и «шпаргалка» по оформлению прохода через Керчь-Еникальский канал в соответствии с декларируемыми Россией правилами. Как говорится, без комментариев.

Точно также мы не станем комментировать обнаруженный на «Никополе» документ, в котором командиру МБАКа приказывается осуществить переход из Одессы на Азовское море «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него».

В понедельник стало известно о письме, написанном командующим ВМСУ вице-адмиралом Игорем Воронченко своим подчиненным, которых он и отправил совершать провокационные действия в отношении России.

«Вы действовали в рамках закона, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров. Закон, право — на нашей стороне, и это понимает весь мир!..» — написал Воронченко.

В свою очередь, СБУ завела дело в отношении российских военных из-за инцидента в Керченском проливе. Украинская сторона подозревает их в «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны».

Как нам кажется, вот так и выглядит циничность высшего порядка.